Adio CM 2014, hai la EURO 2016!

Cu ce rămânem după această (încă o) campanie de calificare ratată a naţionalei de fotbal a României? În primul rând, cu un public generos şi entuziast, care la meciurile importante a umplut până la refuz Arena Naţională din Bucureşti. Minimum 45.000 de fani au venit să vadă naţionala României la partidele cu Olanda, Ungaria, Turcia şi Grecia, mult peste asistenţa din alte preliminarii. Marţi seară, la partida cu Grecia, au fost 53.174 de spectatori, între care circa 1.500 de greci. Publicul a fost formidabil la intonarea imnurilor, când un steag uriaş a acoperit peluza din dreapta tribunei oficiale, şi în primul sfert de oră, după care s-a mai înmuiat, dezamăgit de evoluţia slabă a tricolorilor. Cu siguranţă, orice echipă care va veni de acum la Bucureşti se va teme de atmosfera creată de fanii români! „Am obţinut un rezultat mare, o calificare uriaşă, pe un stadion extrem de ostil”, a spus după meci experimentatul Giorgos Karagounis, care a văzut multe în carieră la cei 36 de ani ai săi. „Apreciem faptul că s-au vândut atât de multe bilete, că a venit atâta lume, dar în minutul 30 înjurau şi nu este uşor pentru că punem şi noi suflet, chiar dacă acest lucru nu îl vede toată lumea”, a declarat mijlocaşul Gabriel Torje.

O NAŢIONALĂ ÎNTINERITĂ NE POATE DUCE LA EURO 2016. În al doilea rând, trebuie să recunoaştem că selecţionerul Victor Piţurcă a restructurat naţionala şi i-a promovat pe Măţel, Maxim, Hoban, Keşeru, Grozav sau Gardoş. Ei, alături de Tătăruşanu, Chiricheş, Torje şi Stancu, pot constitui osatura naţionalei care, sperăm, ne va califica la EURO 2016. „Ne aşteptăm să fim criticaţi, ne asumăm acest lucru, aşteptăm criticile, dar mergem înainte. Avem o meserie care astăzi te ridică, dar mâine poate să te coboare. Cred că trebuie să mergem cu capul sus pe stradă pentru că am făcut tot ce a depins de noi. Trebuie să o luăm de la capăt pentru că asta este viaţa de fotbalist, are şi seri ca aceasta, de amărăciune. Eu sper să rămână în continuare Victor Piţurcă, a realizat o performanţă ajungând la baraj şi sper că ne vom revedea. Am lucrat bine şi cred că avem o şansă de a ajunge la Europene”, a precizat Torje.

GRECIA A FOST MAI BUNĂ. Învingători cu scorul general de 4-2, elenii merg pe merit la Mondialul din 2014, dar asta şi pentru că au avut noroc la tragerea la sorţi a barajelor, evitând Franţa sau Suedia... „Nu putem spune că Grecia a fost o echipă accesibilă, pentru că trebuia să trecem de ea. Grecii au fost mai buni, trebuie să fim fair-play şi să recunoaştem, chiar dacă este greu de spus”, a declarat portarul Ciprian Tătăruşanu. Într-adevăr, cu jucători de calitate mai bună şi cu un antrenor care ne-a „citit” perfect, Grecia şi-a îndeplinit obiectivul la Bucureşti. „A fost un joc cum m-am aşteptat, contra unei puternice echipe a României. Am încercat să ţinem cât mai mult posesia mingii şi aşa am reuşit să marcăm până la urmă. Am analizat jocul României şi am fost foarte atenţi la detalii. Ştiam că fundaşii români sunt lenţi şi de aceea am încercat să dăm pase peste apărarea românilor”, a spus portughezul Fernando Santos, selecţionerul Greciei.

HAI LA EURO 2016! Următoarea campanie de calificare, la Campionatul European din 2016, se va derula pe parcursul anilor 2014 şi 2015. Turneul final va avea loc în iunie şi iulie 2016, în Franţa, şi va reuni la start, în premieră, 24 de echipe! Să sperăm că vom fi şi noi pe acolo...