Adio, comerț tradițional!

Comerţul tradiţional va continua să scadă în următorii cinci ani şi va ajunge la 40% din piață, de la circa 45% în prezent, sunt de părere analiştii companiei de cercetare Vektor Marktforschung (VM) - „Ponderea comerţului tradiţional a început să scadă încă de la finalul anilor ’90, când comerţul modern şi-a început dezvoltarea, însă în ultimii ani declinul a devenit tot mai accelerat, astfel că, an de an, câteva mii de magazine mici se închid“. Potrivit datelor VM, cele mai multe magazine tradiţionale (alimentare şi nealimentare) se găsesc în zona de est a ţării, considerată, de altfel, şi zona cea mai săracă a României, cu salariu sub media naţională de 400 euro net pe lună şi cu şomaj peste medie. De altfel, în judeţele sărace ale ţării au lipsit şi investiţiile străine şi nici retailerii internaţionali nu s-au înghesuit în număr mare. Cei care au mers însă în toate judeţele au fost discounterii, care au pariat pe preţuri mici - „La polul opus, în vestul ţării, investitorii străini s-au înghesuit atraşi de apropierea de Occident. Astfel, şi comerţul modern s-a dezvoltat, judeţul Timiş, spre exemplu, fiind unul dintre cele mai importante din comerţul modern, după numărul de magazine. La polul opus, regiunea este codaşă în ceea ce priveşte numărul de magazine tradiţionale“.