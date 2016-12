Adio crizei citostaticelor!

Criza citostaticelor din ţara noastră i-a afectat serios pe bolnavii de cancer. În loc să-şi aline suferinţa şi să spere într-o viaţă mai bună în urma tratamentelor, ei au stat cu sufletul la gură, în aşteptarea citostaticelor care au tot lipsit de pe piaţă. Un bolnav de cancer din România, deşi este cetăţean al UE, nu beneficiază de aceleaşi drepturi ca pacienţii din celelalte ţări comunitare. Asociaţiile de pacienţi au tot tras semnale de alarmă în acest sens. Nu au cedat indiferenţei autorităţilor, s-au „luptat” şi au trăit cu speranţa că, într-o bună zi, vor fi ascultaţi şi trataţi ca toţi pacienţii UE. Au trecut mai bine de trei ani de când bolnavii şi cei care îi reprezintă au tot „strigat ajutor”, au tot atras atenţia că lista citostaticelor pe care le primesc trebuie actualizată, întrucât pacienţii din străinătate primesc tratamente de ultimă generaţie care le dau speranţă mai mare de viaţă. „Vocea” lor nu a fost ascultată, dar nu au cedat. Au luptat pentru supravieţuire, iar rezultatele încep să apară, aşa cum susţin chiar reprezentanţii lor.

PROMISIUNI, REZULTATE Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, promite bolnavilor de cancer că vor avea citostatice fără sincope tot anul, precizând că programul oncologic a trecut dintr-o fază de boală cronică, într-o formă de convalescenţă, iar actualele „crize acute” vor fi potolite pentru a intra în normalitate. Nicolăescu şi preşedintele Alianţei Pacienţilor Cronici din România (APCR), Cezar Irimia, au prezentat, ieri, într-o conferinţă de presă, bilanţul realizărilor din cele trei luni de la semnarea protocolului de colaborare între Ministerul Sănătăţii (MS) şi APCR. Alături de Nicolăescu, şi Irimia le-a promis bolnavilor de cancer că până la sfârşitul anului nu vor mai fi sincope în aprovizionarea cu citostatice, iar dacă unele produse vor lipsi, pentru acestea vor exista alternative.

FONDURI, NEGOCIERI Ministrul a indicat, printre realizări, găsirea celor mai potrivite soluţii pentru rezolvarea problemelor semnalate de către pacienţi. Astfel, potrivit lui Nicolăescu, au fost alocate fonduri pentru SC Unifarm SA în vederea achiziţionării unor stocuri de medicamente, au avut loc discuţii cu Consiliul Concurenţei pentru stoparea exporturilor paralele pentru 2013, au avut loc negocieri cu Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente şi cu Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice, pentru asigurarea necesarului de medicamente pe piaţa românească, înaintea realizării exporturilor paralele, şi a fost întocmită o listă de medicamente la care s-au constatat disfuncţionalităţi în aprovizionare, aceasta fiind urmărită în permanenţă.

SISTEM DE RAPORTARE Nicolăescu a mai spus că a fost instituit un sistem de raportare şi un circuit de diseminare a informaţiilor, dar şi de alertă rapidă între instituţiile care supraveghează aprovizionarea cu medicamente, astfel încât pacienţii să fie, în permanenţă, informaţi despre eventualele schimbări. Totodată, au fost publicate pe site-ul MS stocurile de citostatice din spitale, dar şi de la SC Unifarm SA, iar specialiştii MS colaborează continuu cu Comisia de oncologie, fiind astfel identificate terapiile alternative pentru schemele de tratament. Mai mult, din 1 aprilie, pacienţii îşi pot achiziţiona medicamentele şi din farmaciile cu circuit deschis.

STRATEGIE Ministrul a prezentat şi strategia pentru viitor, care vizează intensificarea monitorizării medicamentelor şi transparenţa în sistem, precum şi revizuirea listei de medicamente compensate şi gratuite, la care vor lucra echipe mixte. „Până la 15 mai, colectivele comune vor lucra la revizuirea listelor de compensate şi, pe propunerile de suplimentare a actualelor liste, se va ţine cont de punctele de vedere ale pacienţilor. Până la sfârşitul anului vor fi finalizate şi aprobate protocoalele terapeutice pentru toate afecţiunile, în special cele oncologice. De asemenea, va fi regândit programul de oncologie plecând de la partea de prevenţie şi până la cea de paliaţie, astfel încât acest program să aibă un caracter integrat”, a mai spus ministrul Sănătăţii. La rândul său, secretarul de stat în MS, Adrian Pană, a făcut precizări în legătură cu medicamentele oncologice cu probleme de aprovizionare. „În prezent, medicamente precum Bleomicina, Citarabina, Cisplatina şi 5 - Fluorouracil se găsesc în stocuri suficiente la SC Unifarm SA sau la alţi distribuitori din piaţă. De asemenea, cinci medicamente oncohematologice importante, dar şi Vinblastina, un alt medicament deficitar, se vor găsi începând cu sfârşitul săptămânii viitoare la Unifarm SA sau la alţi distribuitori autorizaţi, astfel încât spitalele să poată începe aprovizionările”, le-a spus Pană pacienţilor.

PAŞI IMPORTANŢI Preşedintele APCR, Cezar Irimia, a spus că în cele trei luni de la semnarea protocolului de colaborare s-au făcut paşi importanţi şi siguri, care le dau speranţe pacienţilor. „Am plecat de la zero. Lucrurile s-au întâmplat, cu paşi mici, dar s-au întâmplat. După trei ani şi jumătate de dezastru în viaţa pacienţilor cronici, am pornit la drum cu dreptul. Am făcut paşi importanţi şi siguri, paşi care ne dau speranţe. Am avut consultări pentru contractul cadru 2013 - 2014, vom avea întâlniri pentru creionarea pachetului minim de servicii, care trebuie făcut. Rezolvarea crizei citostaticelor după trei ani în care am spus că lipsesc 40 de citostatice din România, trecerea a o parte din tratamentele parenterale la farmaciile cu circuit deschis, în localitatea de baştină, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2010, iar punctul culminant, interzicerea exportului paralel, ceea ce reclamăm din 2009, chiar instituţiei prezidenţiale, şi ni s-a spus că nu sunt soluţii pentru a opri acest comerţ paralel”, a spus Irimia, indignat de faptul că citostaticele noastre luau calea occidentului. El a adăugat că reactualizarea listei de medicamente compensate este şansa reală de supravieţuire.