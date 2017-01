Adio încălzirii cu sobe de teracotă!

SISTEM NOU Racordarea municipiului Mangalia la rețeaua națională de gaze naturale a adus nu doar condiţii civilizate de trai, ci şi economii în bugetul fiecărei familii şi în vistieria administraţiei locale, pentru că atât prețul de producție a gigacaloriei, cât și cel de facturare au scăzut foarte mult. ”Producerea energiei termice costă mult mai puțin în comparație cu anii anteriori, pentru că gazele sunt mai ieftine decât combustibilul lichid ușor, folosit în trecut. Pe de o parte, prețul de producţie a gigacaloriei a scăzut de la 540 de lei la 380 de lei, iar prețul de facturare pentru populație a fost redus de la 295 de lei la 290 de lei, ceea ce înseamnă că Primăria scoate mai puţini bani de buzunar pentru subvenţie. În plus, racordarea centralelor termice la rețeaua de gaze a dus la scăderea cu cel puțin 30% a facturilor pe care populaţia le plătește pentru furnizarea apei calde şi a agentului termic”, a spus primarul Cristian Radu. El a afirmat că sute de oameni, de la case și blocuri, au început să-și racordeze locuințele la rețeaua de gaze și să treacă de la vechiul sistem de încălzire centralizată la cel cu centrale de apartament. „În 2005, când am proiectat casa, am prevăzut şi o instalaţie de alimentare cu gaze. Mulţi ne-au spus că nu avem toate „ţiglele pe casă”, dar iată că visul nostru s-a împlinit. Nu mai suntem nevoiţi să cărăm butelii. Pentru încălzirea casei, a apei şi pentru bucătărie, trebuia să scoatem din buzunar aproximativ 2.500 de lei în fiecare iarnă. Acum, având reţeaua de gaze, factura a scăzut la jumătate”, a spus Rodica Pricopie, unul dintre locuitorii Mangaliei care și-au racordat casa la rețeaua de gaze.

AJUTOR Din nefericire, nu toți locuitorii Mangaliei beneficiază de această facilitate, pentru că, din cele 11.204 apartamente din municipiu, 1.000, situate în diverse zone ale orașului, nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire. ”În Mangalia sunt 50 de scări de bloc, însumând 1.000 de apartamente, care sunt încălzite cu sobe de teracote. Asta pentru că atunci când au fost construite, înainte de '89, blocurile nu au fost prevăzute cu rețea de încălzire. Așa că fiecare a ales soluția cea mai la îndemână. Adică, soba de teracotă. Închipuiți-vă că în fiecare toamnă oamenii sunt nevoiți să care sute de kilograme de lemne și cărbuni pentru a-și încălzi locuințele. Asta nu este normal în secolul XXI. De aceea, trebuie să facem ceva pentru ca acești oameni să trăiască în condiții civilizate”, a spus edilul Mangaliei. Cristian Radu a afirmat că, în perioada următoare, Primăria va finanța lucrările de introducere a conductei de gaze în cele 50 de scări de bloc, de unde fiecare locatar poate să-și racordeze locuința, pe cont propriu, la rețea. ”Pentru a beneficia de ajutorul nostru, fiecare asociație de proprietari, reprezentând cele 50 de scări de bloc, trebuie să depună o cerere la Primărie, după care noi vom demara lucrările. Este un minim de ajutor pe care îl acordăm acestor cetățeni, care vor putea înlocui sobele de teracotă cu centralele de apartament pe gaze”, a spus Radu.