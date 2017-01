Adio păr alb!

Unul dintre cele mai vizibile semnale ale îmbătrânirii va putea fi evitat după ce oamenii de ştiinţă din cadrul Facultăţii de Medicină din New York au descoperit sursa albirii părului. Această reuşită deschide calea spre un potenţial tratament. Culoarea părului este determinată de celulele stem ale foliculilor piloşi, din care cresc firele de păr, care lucrează în colaborare cu celulele stem producătoare de culoare, cunoscute sub numele de melanocite. Cercetătorii au identificat proteina de semnalizare ce coordonează pigmentarea în două tipuri de celule, cunoscute sub numele de Wnt. O lipsă a proteinelor din celulele stem melanocite duce la apariţia firelor de păr gri. Manipularea genetică a proteinelor Wnt de semnalizare ar putea opri grizonarea părului, datorită faptului că echipa sa a găsit o metodă de succes pentru a restaura culoarea părului la şoareci. Era de ştiut, de zeci de ani, faptul că celulele stem ale foliculilor piloşi şi celulele melanocite producătoare de pigment colaborează pentru a produce părul colorat, dar motivele care stau la baza acestei acţiuni erau necunoscute. De această dată, s-a descoperit că semnalizarea Wnt este esenţială pentru coordonarea acţiunilor acestor două tipuri de celule stem şi pentru determinarea culorii părului. Acest studiu ar putea oferi perspective pentru tratarea bolilor ce implică melanocitele, incluzând melanomul.