Adio PDL?!

Ideea unei alianţe a PDL cu UDMR, avansată de democrat liberalul Cristian Preda, pare să fie respinsă de reprezentanţii Uniunii. „Este o idee care ne creează un sentiment de mândrie, dar pe care, cu mulţumirile de rigoare, o refuzăm. Suntem acum într-o coaliţie de guvernare, dar nu ne ancorăm lângă o ideologie sau lângă un partid”, a declarat Peter Eckstein Kovacs, consilier prezidenţial. Mai mult, senatorul UDMR Gyorgy Frunda a spus că maghiarii ar trebui să părăsească guvernarea actuală, dacă Executivul nu ia măsuri de relansare economică şi ar trebui să construiască un modus vivendi cu opoziţia. „Eu îmi spun punctul meu de vedere, pentru că în cadrul UDMR eu reprezint o poziţie, împreună cu câţiva colegi, care de multe ori am pus sub semnul întrebării actuala alianţă a UDMR cu PDL şi am propus ieşirea de la guvernare a UDMR. Pentru ca UDMR să iasă de la guvernare, această discuţie ar fi actuală după Congresul nostru şi în funcţie de măsurile economice şi financiare pe care Guvernul le va lua în perioada imediat următoare”, a spus senatorul. Gyorgy Frunda crede că UDMR ar trebui să se reorienteze, întrucât PDL are şanse „foarte - foarte mici” să mai câştige alegerile.