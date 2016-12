Adio plagiatului în domeniul universitar!

Un procent tot mai mare de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior au început să apeleze la metoda copy-paste pentru a-şi realiza lucrările de licenţă sau, dacă dispun de bani, preferă să le cumpere gata făcute. Pentru a împiedica această practică şi pentru a se asigura că studenţii îşi merită notele de la examenul de licenţă, conducerea Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa a luat măsuri ferme de combatere a acestui fenomen, prin achiziţionarea şi activarea unui foarte eficient program antiplagiat. Prin intermediul programului „Strikeplagiarism”, lucrările de licenţă, dizertaţiile masteranzilor, dar şi lucrările ştiinţifice ale profesorilor sunt comparate cu toate materialele disponibile online şi în bazele de date internaţionale, eliminând, în acest fel, plagiatul. „Programul „Strikeplagiarism” este derulat pe o platformă din Polonia care nu poate fi influenţată, nu poate fi păcălită. De acest lucru s-au convins studenţii care susţin, în acest an, examenul de licenţă”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Aurel Papari. Lucrările de licenţă realizate de absolvenţi au fost verificate în două etape: după finalizarea unei treimi din cercetare şi la finalizarea completă a acesteia. „În prima etapă, la mulţi studenţi am descoperit că opera lor semăna în proporţie de 80% cu lucrările online şi din bazele internaţionale de date. În a doua etapă, procentul a scăzut sub 25%, lucru acceptabil, în condiţiile în care sunt expresii ştiinţifice specifice şi termeni de specialitate care nu pot fi evitaţi”, a mai spus rectorul instituţiei de învăţământ superior. Universitatea „Andrei Şaguna” este singura universitate constănţeană care aplică acest program de combatere a plagiatului, la nivel naţional mai existând doar alte trei universităţi care au procedat la fel. Potrivit conducerii Universităţii „Ovidius” Constanţa, şi la nivelul acestei instituţii se ia în considerare implementarea unui program care să combată plagiatul. În ceea ce priveşte Universitatea Maritimă Constanţa, rectorul instituţiei, conf. univ. dr. Violeta Ciucur, a declarat că, în prezent, se foloseşte un program realizat în cadrul universităţii, însă numai pentru prevenirea plagiatului pentru lucrările publicate în revista ştiinţifică „Analele UMC”.