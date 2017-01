ADIO salarii mărite, prime, sporuri sau tichete de masă în 2016!

10:56:50 / 10 Decembrie 2015

Exodul a mai fost salvare in istoria lumii...

Ar fi cazul ca romanii din afara sa nu mai trimita bani in Romania,ci sa-si intregeasca familiile acolo,in streainatate,definitiv. Cei care sunt buni meseriasi,in orice domeniu,sa plece repede,oricum aici sunt denigrate si vor trai prost,cu patriotismul in gura dar rupti in fund de saracie.Tara e in mana hotilor pentru cel putin doua secole de acum incolo,e pacat sa-ti ratezi sansa unei vieti normale si sa stai aici doar cu sparante gresite pana la moarte,sa-ti condamni si copii la supunerea fata de niste odiosenii mutante. Nu va fi revolutie adevarata,nu exista resurse ,asa ca scape cine poate,lasati interlopii si asa zisii politicieni,asa zisii afaceristi sa crape fara voi,altfel crapati voi in slujba lor.