Adio, țară, și rămâi cu bine! Motivele exodului românesc

Românii pleacă. Își lasă acasă familiile și prietenii și merg printre străini. Nu-i o noutate, dar motivele plecării par să se fi schimbat în ultimul an. Nu mai vorbim doar de partea financiară, ci și de dorința de a trăi într-o lume civilizată. O lume în care le sunt respectate drepturile și unde sunt plătiți pe măsura valorii muncii lor. Mulți nici nu se mai gândesc să revină acasă. Caută să-și facă un rost și să-i aducă lângă ei pe cei apropiați sufletește. Iar statul român nu face nimic ca să schimbe acest lucru. Ba chiar îi amenință cu niște amenzi. Așa că, ultimul stinge lumina!

Nu mai este nicio noutate că din ce în ce mai mulți români aleg să plece peste hotare. Conform ultimelor estimări, peste 4 milioane de concetățeni au ales să-și vadă de viață departe de familii și de prieteni, trăind printre străini. Motivele sunt diverse, de la nevoia de a strânge bani pentru o casă sau de a le trimite celor rămași în spate banii necesari supraviețuirii decente până la dorința de a trăi într-o altfel de societate. Una bazată pe respect și civilizație, unde nu ești obligat să faci tot felul de aranjamente și să recurgi la pile și relații ca să rezolvi problemele de care te lovești în fiecare zi.

În acest an, exodul peste hotare pare să fi căpătat alte nuanțe. La începutul anilor '90, spre Occident au plecat persoanele cu un statut mai dubios, ceea ce a transformat România într-o sperietoare pentru întregul continent. A urmat migrația oamenilor fără studii, "căpșunarii" sau muncitorii în construcții, care au acceptat să muncească în condiții inumane, doar pentru a câștiga câțiva bănuți în plus. Intrarea în Uniunea Europeană a deschis larg porțile pentru elita societății române. Medici, ingineri, profesori, IT-iști, oamenii care au studiat ani de zile pentru a ajunge la un nivel de performanță ridicat, dar care nu au primit din partea autorităților recunoașterea meritelor nici din punct de vedere social, nici financiar. Iar pentru ei, condițiile de muncă și salariile peste hotare sunt incomparabile cu ceea ce găsesc în țară.

2017 însă a lovit și mai puternic. Nesiguranța locului de muncă și a salariului, lipsa de speranță pentru viitor și lehamitea față de ceea ce se întâmplă în societatea din țara noastră îi împing pe cei din pătura medie să aleagă drumul exilului. Și nu oricum, ci cu gândul de a veni acasă doar în vacanțe. Cei mai mulți se reprofilează pe slujbe sub nivelul celor pe care le aveau în țară, dar mult mai bine plătite și unde le sunt respectate drepturi exact cum scrie în lege. Am trăit pe pielea mea această schimbare, pentru că mulți dintre prietenii mei au părăsit în acest an România. "Simțeam nevoia de o schimbare pentru că nu vedeam niciun viitor în țară. Din punct de vedere material și financiar, stăteam bine, însă nu-mi plăcea ce se întâmplă în jurul meu. Nu-mi doresc să revin în țară, chiar dacă îmi este greu să trăiesc printre străini", mărturisește Roxana, plecată în Marea Britanie, unde lucrează în domeniul turismului. "Mi s-a oferit un job bun, cu un salariu pe măsură, și mi-am dat seama că este momentul să aleg. Nu este vorba despre bine, pentru că și în țară câștigam bine, dar vreau o viață normală. Inițial, m-am gândit să plec pe o navă de croazieră, dar am decis să merg în Marea Britanie, pentru că există șanse să mă stabilesc aici. De altfel, în lunile următoare vreau să-mi aduc și părinții. Dacă muncești, nu doar te prefaci că muncești, ești bine văzut și răsplătit pe măsură", explică Adriana, care a ales un loc de muncă tot în turism, în Marea Britanie.

Ce-ţi trebuie ca să pleci

O soluție tot mai des aleasă de mulți dintre români, și în special constănțeni, este cea de a se îmbarca pe nave de comerț sau de croazieră. Prima presupune cursuri, examene și o sumă destul de mare investită pentru a obține dreptul de a naviga, apoi urmează luni bune de așteptare pentru a găsi un contract bunicel, pentru că aproape toate companiile de recrutare nu acceptă personal fără experiență. Din această cauză, mulți acceptă un post inferior celui pentru care și-au luat licența de marinar. "Nu-i ușor, pentru că pleci departe de familie și nu știi ce te așteaptă. Câteodată ajungi în locuri foarte periculoase, cum este Somalia, alteori te întâlnești cu furtuni puternice, dar la final de contract știi că te așteaptă câteva mii de euro care te ajută să trăiești decent. Să cumperi o casă, să faci niște vacanțe, să te asiguri pentru viitor", dezvăluie George. Pentru navele de croazieră nu sunt atât de multe cerințe. O limbă străină, de obicei engleză, o minte destupată, un comportament decent și civilizat și dorința de a munci, de multe ori și peste program. Pare o viață distractivă, la prima vedere, dar angajații își petrec o bună parte din timp în interiorul navei, stând și câte 10 ore în picioare sau acceptând cu zâmbetul pe buze tot felul de turiști plini de ifose. "Am navigat vreo doi ani, apoi am revenit în țară pentru că mi-am dorit să stau alături de familie, să-mi văd crescând cele două fetițe. Am încercat tot felul de slujbe, dar, în unele cazuri, patronii uitau să plătească salariile. Așa că am decis să plec din nou. Mi-e greu, dar măcar știu pentru ce muncesc, să asigur familiei mele un trai normal", spune Liviu.

Pentru cei plecați, statul român nu s-a preocupat să găsească soluții ca să-i determine să se întoarcă acasă. Ba chiar le-a mai trântit o surpriză financiară negativă. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2018, cei care merg peste hotare pentru o perioadă mai mare de 6 luni riscă să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 50 și 100 de lei dacă nu depun chestionarul de rezidență fiscală în prealabil. Obligația vizează orice persoană fizică ce stă în România și pleacă mai mult timp din țară, indiferent de motiv. Oare care va fi efectul? Probabil că tot mai mulți români vor alege să-și stabilească domiciliul peste hotare și să-și vadă de viață departe de țară.