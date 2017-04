Adio, taxă de liniște! Pregătiri pentru taxă de monitorizare?

Agenții economici constănțeni au parte de încă o veste bună în ceea ce privește taxa de liniște. Curtea de Apel Constanța a decis definitiv menținerea hotărârii de suspendare a taxei de liniște pe care o datorează persoanele juridice în anul 2016. Această situație a ridicat din nou problema găsirii unor surse alternative de finanțare a activităților de pază și prevenire a infracționalității. O idee este aceea a instituirii unei taxe de monitorizare video, ce ar putea intra în vigoare anul viitor. Om trăi și om vedea...

Agenții economici sătui de taxe și impozite au de ce se bucura. Curtea de Apel Constanța a decis, definitiv, menținerea hotărârii de suspendare a taxei de liniște pe care o datorează persoanele juridice în anul 2016. Prin această hotărâre se menține sentința Tribunalului Constanța de suspendare a taxei cu pricina, decizie care a pus municipalitatea în situația de a colecta această obligație fiscală de la operatorii economici care își desfășoară activitatea în Constanța și stațiunea Mamaia. Inițiativa de a ataca această taxă în instanță aparține Asociației Constanța Ia Atitudine (ACIA), care nu este la prima acțiune de acest gen. Amintim că, în septembrie 2016, tot Curtea de Apel Constanța a anulat definitiv, în urma unei acțiuni depuse de aceeași asociație, taxa pentru creșterea gradului de liniște și siguranță aferentă anului 2015, ceea ce a generat o serie de discuții legate de găsirea altor surse de finanțare pentru asigurarea serviciilor de pază.

CONSTĂNȚENII VOR PLĂTI O NOUĂ TAXĂ?

Una dintre cele mai vehiculate variante este cea a instituirii unei taxe de monitorizare video, care nu va fi achitată doar de agenții economici, ci și de persoanele fizice. Consilierul local independent George Andrei Popescu, fost lider ACIA și susținător fervent al anulării acestei taxe pe care o consideră abuzivă, a declarat, pentru „Telegraf”, că o obligație fiscală privitoare la monitorizarea video ar putea fi introdusă abia anul viitor. „După anularea taxei de liniște pe 2015 și suspendarea celei din 2016, nu a mai fost introdusă această obligație fiscală în 2017. Însă, în urma unor discuții cu primarul Decebal Făgădău, am aflat că există intenția de a introduce, în 2018, o taxă de monitorizare video. Am promisiunea că, din banii colectați, va fi instalat un sistem de supraveghere, va fi angajat personalul necesar pentru monitorizare și, în fiecare an, vor fi angajați mai mulți polițiști locali. Sper ca fondurile colectate să fie utilizate corect”, a declarat Popescu. Am vrut să aflăm și părerea primarului Decebal Făgădău în legătură cu acest subiect, însă el nu ne-a răspuns la telefon.

CONSTĂNȚENII VOR PLĂTI ÎN CONTINUARE TAXA DE TRAMĂ STRADALĂ

În altă ordine de idei, Curtea de Apel Constanța a decis, definitiv, respingerea contestației depuse de ACIA împotriva taxei de tramă stradală. Drept urmare, Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța a anunțat că această obligație fiscală rămâne valabilă. „Taxa de folosire a tramei stradale de către autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de mărfuri pe raza municipiului Constanţa pe străzile de trafic uşor şi greu rămâne valabilă. Amintim că, prin încasarea acestei taxe de către SPIT, anual se colectează la bugetul local al municipiului Constanța suma de aproximativ 2.500.000 de lei”, se arată într-un comunicat SPIT.

