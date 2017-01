Administraţia “MinMetal“ a început “epurarea“ propriilor sindicalişti

Se pare că în Portul Constanţa, scandalurile izbucnesc ciclic, la început de an, dar mai ales iarna, cînd lucrurile scapă de sub control în cele mai multe firme portuare. Grevele şi ameninţările cu proteste se ţin lanţ de ani buni, iar atunci cînd muncitorii “Agroexport“ nu reclamă privatizarea dubioasă a societăţii şi salariaţii “Decirom“ uită de condiţiile grele de lucru care i-au scos de atîtea ori în stradă, cu siguranţă salariaţii “Chimpex“ declanşează vreo grevă record. Povestea pare să se repete şi atunci cînd este vorba de societatea “MinMetal“, o altă campioană a grevelor de pe platforma portuară. La doar o jumătate de an de cînd muncitorii puşi pe declanşarea grevei generale din cauza salariilor prea mici au rămas fără lider în societate, Dumitrel Costea fiind concediat, pentru că a militat pentru respectarea drepturilor Contractului Colectiv de Muncă, administraţia “MinMetal“ continuă răfuielile cu sindicatul. Potrivit preşedintelui Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, Petre Costel, dacă toamna trecută, muncitorii au răsuflat uşuraţi la înlocuirea din conducere, de către Consiliul de Administraţie, a lui Ştefan Mărginean cu Liviu Ghebaur, viaţa sindicaliştilor a devenit şi mai grea. “După o practică atît de cunoscută în cazul MinMetal, preluarea mandatului de director general de către Liviu Ghebaur, în toamna anului trecut, a însemnat reluarea presiunilor împotriva liderilor sindicali din unitate, dar şi a salariaţilor incomozi. Mulţi dintre aceştia au fost ameninţaţi că vor fi daţi afară, cum a fost cazul secretarului Alexandru Iagăru, astfel că din cei 260 de membri de sindicat pe care i-am avut la MinMetal, în prezent mai sînt doar 140. Situaţia a devenit atît de tensionată încît chiar şi puţinii membrii de sindicat se gîndesc serios să renunţe la acest statut şi să plece din societate“, a declarat Petre Costel. Acesta susţine că, în pofida eforturilor administraţiei de a transforma sindicaliştii în inamicul nr. 1, “epurarea“ pusă la cale nu va reuşi să ducă la dizolvarea sindicatului “MinMetal“. “Chiar dacă ei au pus tunurile pe muncitori, noi am decis să rezolvăm situaţia salariaţilor concediaţi abuziv în instanţă. Astăzi (ieri - n.r.) am depus plîngere penală la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa, dar sîntem decişi să solicităm şi sprijinul Blocului Naţional Sindical. Dacă este nevoie, ne vom adresa şi forurilor europene, întrucît nu se poate ca practici folosite în anii 1998 sau 2000 să se mai regăsească într-o Românie europeană“, a completat Petre Costel. În pofida faptului că am încercat să aflăm şi poziţia administraţiei faţă de gravele acuzaţii aduse de sindicalişti, directorul tehnic al societăţii “MinMetal“, Silviu Rădulescu, a fost destul de rezervat în declaraţii. “Nu ştiu nimic despre o posibilă concediere a angajaţilor, dar cred că situaţia se va lămuri cît mai curînd. Domnul Liviu Ghebaur este plecat într-o delegaţie, astfel că la începutul săptămînii viitoare, veţi avea toate detaliile în acest caz“, a precizat Rădulescu.