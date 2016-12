Administraţia Porturilor are un nou director

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a semnat, ieri, ordinul de numire a lui Aurelian Andrei Popa în funcţia de director general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CNAPMC). “Am decis să numesc la conducerea CNAPM Constanţa un profesionist în domeniu. Experienţa lui Aurelian Popa în managementul unei companii de top la nivel internaţional din acest domeniu îmi dă încredere că planurile de dezvoltare a Portului Constanţa şi potenţialul acestuia vor fi valorificate”, a declarat ministrul Anca Boagiu, care a adăugat că Aurelian Popa nu are culoare politică. Ministrul a precizat că abordarea europeană în domeniul politicii navale are în vedere asigurarea unor conexiuni rapide între porturi, iar portul Constanţa este poarta estică de intrare în Uniunea Europeană, asigurând prin transportul pe Dunăre o conexiune rapidă şi eficientă din punct de vedere economic cu vestul Europei. Surse din cadrul Ministerului au declarat că Aurelian Popa a fost director la Chimpex, iar ulterior, timp de 11 ani, managerul companiei Maersk România, aflată în topul internaţional al operatorilor în transportul maritim containerizat şi al operatorilor de vase de transport maritim. A ocupat apoi funcţia de director la Minmetal. Numirea lui Aurelian Popa în funcţia de director general la CNAPMC i-a deranjat pe reprezentanţii organizaţiei PDL Constanţa. “Ministerul Transporturilor nu s-a consultat cu organizaţia PDL Constanţa pentru această numire. Eu consider că Ioan Bălan nu trebuia schimbat”, a declarat preşedintele interimar al PDL Constanţa, senatorul Mircea Banias. Supărarea pedeliştilor constănţeni este cu atât mai mare cu cât la uşa ministrului Boagiu au bătut mai mulţi membri PDL pretendenţi la cea mai înaltă funcţie de conducere la CNAPMC. Paul Brânză, Ianis Stavrositu sau Mihai Ghiorghiadi sunt cei care au dorit să ocupe locul lăsat liber de Ioan Bălan. Se pare că situaţia conflictuală din organizaţia PDL Constanţa i-a determinat pe reprezentanţii conducerii centrale a partidului să nu ţină cont de propunerile venite de la Constanţa şi să decidă ei pe cine să numească în funcţiile de conducere ale unor instituţii.