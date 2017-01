Administrația Porturilor Maritime: „Sezonul de croaziere începe în aprilie“

10:54:54 / 07 Martie 2016

mizerie

Nu vin pentru ca nu au ce vedea aici..... tigani jegosi mizerie ca la porci..... merge ti in zona peninsulara sa vedeti ce dezastru e turistii care vin cu croazierele au un inalt grad de educatie si civilizatie constanteanul nu are nimic...nici educatie turistica nici cultura europeana deci ...pe bune cei care scrieti articole vis a vis de vase de croaziera pun pariu ca n ati iesit din romania inca sa vedeti ce si cum se comporta lumea civilizata scrieti ca sa prostiti lumea Asta nu i articol profesionist sa enumeri niste nume de nave o pot face si liceeni. mai bine ati dezbate in articole cauzele profunde ale evitarii din circuit ale orasului Constanta.SPER CA NU MI O CENZURATI CE AM AVUT DE SPUS si pt domnii asa zis ziaristi........puneti va mintea la contributie si scrieti articole reale nu articole de prostit cititorii