Administraţia publică, cu banderola grevei pe braţ

06:15:46 / 20 Mai 2015

Nedreptate totala

Sustin activitatea de protest a functinarilor publici Dupa o munca de 40 de ani in aceasta activitate bugetara cu studi medi liceu plus trei ani scoala tehnica de constructi si arhitectura am iesit cu o pensie de 1000 lei Asa ca luptati pentru drepturile voastre ca sa nu fiti muritori de foame ca mine acum intr-un stat nedrept cu o lege a pensiilor nedreapta care este pentru unii moma iar pentru alti o ciuma