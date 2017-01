Administraţie din... donaţii

Sărăcia prin care trec aproape toate Primăriile din ţară a atins cote alarmante, astfel încât acestea tind să se transforme în instituţii „private”. Pentru că „Guvernul - Ciomu” le-a tăiat drastic fondurile necesare unei bune funcţionări a aparatului administrativ local, primarii, în special cei ai comunelor, încearcă tot felul de „artificii” pentru a reuşi să deruleze o serie de proiecte, promise de altfel cetăţenilor în campania electorală. Unul dintre primarii care au apelat la astfel de „artificii” este cel al comunei Săcele, Ion Oprea, care a declarat că Primăria pe care o conduce tinde să se transforme dintr-o instituţie a statului în una care se bazează pe „prietenii şi cunoştinţe”. În loc ca Guvernul să aloce bani pentru proiecte necesare cetăţenilor acestei ţări, conducerea actuală a statului ne-a lăsat cu „ochii în soare”. Şi pentru că nu puteam sta cu mâinile în sân aşteptând „mila” lui Boc, m-am gândit că este bine să apelez la firme private pentru a putea aplica o serie de proiecte pentru comunitate. În acest sens, într-o discuţie cu investitori din zonă am găsit sprijinul oamenilor de afaceri, la rugăminţile mele, pentru a ajuta Primăria să pietruiască 12 kilometri de drumuri din comuna Săcele. La acest proiect, Primăria îşi va aduce contribuţia punând la dispoziţie utilajele şi motorina, iar firmele private, piatra”, a spus primarul. Ela adăugat că implicarea firmelor în proiecte locale nu va fi trecută drept o „donaţie”, urmând ca „reglarea conturilor” să fie făcută ulterior, iar plata către firme să fie efectuată mai târziu. „Nu am avut ce face şi nu puteam aştepta bani de la stat. Până când vor veni fondurile, am apelat la firmele din zonă să ne ajute. Este o soluţie, dar nu una fericită, pentru că nu este normal să apelăm la privaţi pentru probleme noastre. Totuşi, mă bucur că am găsit ajutorul oamenilor de afaceri care au înţeles greutăţile prin care trecem”, a afirmat Ion Oprea, care a precizat că valoarea lucrărilor privind pietruirea drumurilor din comună se ridică la 1,2 milioane de lei.