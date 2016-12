Administrator şi contabil trimişi în judecată de DNA

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanţa au trimis, ieri, în judecată pe administratorul şi contabilul unei firme din Tulcea pentru că au încercat să obţină fonduri europene nerambursabile folosind documente false. Anchetatorii spun că Liviu Simion, acţionar majoritar al SC Deltastil Tatanir SRL, este acuzat de comiterea infracţiunilor de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în scopul de a ascunde comiterea unei infracţiuni de corupţie, şi participaţie improprie sub forma complicităţii la tentativă de obţinere ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. În acelaşi dosar este cercetată de procurorii DNA şi Loti Violeta Mocanu, contabil la aceeaşi firmă, acuzată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în scopul de a ascunde comiterea unei infracţiuni de corupţie, şi participaţie improprie sub forma complicităţii la tentativă de obţinere ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. Reprezentanţii DNA - Serviciul Teritorial Constanţa spun că acest caz a ajuns în atenţia lor în urma unei sesizări primite de la Departamentul pentru Luptă Antifraudă.

INSTIGARE În urma investigaţiilor efectuate, procurorii DNA au stabilit că Simion a determinat-o pe Loti Violeta Mocanu să falsifice un înscris reprezentând „bilanţul contabil prescurtat pe anul 2009“ al societăţii sale, prin inserarea în conţinutul acestuia a unor date neconforme cu realitatea, pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate în vederea obţinerii unui ajutor financiar nerambursabil. În rechizitoriul întocmit de procurori, Simion şi Mocanu mai sunt acuzaţi că au ajutat o altă persoană, care a acţionat fără vinovăţie, să prezinte la Autoritatea contractantă - Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) 2 Sud-Est - Constanţa - înscrisul falsificat, în scopul de a obţine, pe nedrept, 420.253 lei din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Pe baza acestor documente a fost încheiat un contract de finanţare care avea ca scop realizarea unei clădiri cu un singur nivel „ce adăposteşte un bar, două grupuri sanitare, trei mese şi o zonă recreativă; o piscină semi-îngropată cu o cameră tehnică aferentă“. Dosarul penal a fost trimis spre judecare la Judecătoria Tulcea.