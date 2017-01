Administratori evazionişti

Cinci administratori sunt cercetaţi penal de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Constanţa sub acuzaţia că nu au plătit impozitele pe salarii. Conform oamenilor legii, constănţenii Petre Barbă, de 61 ani, şi Gheorghe Scupra, de 61 ani, în calitate de administratori ai SC Tic Tac SRL, nu au virat la bugetele legal stabilite, în termen de 30 zile, contribuţiile cu reţinere la sursă, reprezentând impozitul pe salarii, CAS, CASS şi şomaj, în valoare totală de 17.395 lei. Sub aceleaşi acuzaţii este cercetat şi Dorin Vişan, de 63 ani, din Constanţa, care nu a reţinut din veniturile cuvenite salariaţilor şi nu a virat în bugetele legal stabilite 393.879 lei. Ultimul dosar penal a fost întocmit pe numele lui Gabriel Zoltan, de 42 ani, din Constanţa, şi Alexander Caraman, de 22 ani, cetăţean moldovean, domiciliat în Republica Moldova. Cei doi sunt acuzaţi că, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale din Constanţa, au reţinut din veniturile cuvenite salariaţilor şi nu au virat în bugetele legal stabilite, în termen de 30 zile, contribuţiile cu reţinere la sursă, reprezentând impozit pe salarii, CAS, CASS şi şomaj, în valoare totală de 47.760 lei. Administratorii sunt cercetaţi în stare de libertate sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.