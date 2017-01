Administratorul „Beirut“, amendat cu 80.000 de lei

08:25:47 / 12 Aprilie 2014

Preventia

Ca ISU are o parte de vina, nu contesta nimeni. Sunt curios insa daca si-ar risca cineva viata angajatilor din subordine, dand ordin sa se intre intr-o locatie despre care stii ca are o singura cale de iesire, este din lemn, arde ca o torta si nu te vezi de fum. Acolo, cineva trebuia sa aiba la indemana un plan de evacuare, pe care sa se poata uita echipa de interventie. Pana la salvatori trebuia sa existe preventia. Unde este raportul lunar de inspectie a localului de la ISU, unde este raportul serviciului care facea PSI-ul patronului, unde este a doua cale de evacuare, unde este instruirea angajatilor pe linie PSI. Pe hartie or fi toate bune si frumoase. Dai 1 leu sa imi iau o guma si scriem ce trebuie. Fetele au fost condamnate la moarte de la prima scanteie. Nici-un sistem de alarmare, nimic. Te trezesti doar ca ai fum in jur si gata. La dimensiunea localului, trebuia cel putin un sistem de sprinklere. Pe hartie avem o gramada de oameni responsabili sau instruiti PSI in localul ala. Si???