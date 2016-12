Administratorul moșiei Elenei Udrea, arestat

Numai printre apropiații Elenei Udrea să nu te numeri zilele acestea. După ce fostul soț, Dorin Cocoș, fiul acestuia, Alin Cocoș, dar și buna prietenă Alina Bica (vezi plimbarea de la Paris) au fost cu toții arestați preventiv la cererea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), unul dintre oamenii de încredere ai fostului ministru al Turismului a ajuns în vizorul procurorilor. Este vorba despre Tudor Breazu, administratorul moşiei de la Nana a Elenei Udrea, care a fost reținut sâmbătă de DNA, sub acuzația de complicitate la luare de mită în dosarul "Gala Bute". Mai exact, DNA susține că Breazu ar fi intermediat o șpagă de 50.000 de euro plătită de administratorul unei firme care ar fi primit un contract de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în fruntea căruia se afla Udrea la vremea respectivă. Suma ar fi reprezentat 10% din valoarea afacerii și ar fi fost plătită în contul lui Breazu, cu destinația Udrea, deghizată sub forma unor contracte fictive de publicitate. Breazu a fost prezentat ieri magistraților Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorii au emis pe numele lui mandat pentru 30 de zile.

DOSARE POLITICE Elena Udrea a declarat sâmbătă, la B1 TV, că doar a auzit, în drum spre emisiune, despre reținerea apropiatului său, precizând că nu are de unde să știe ce declară oamenii în fața procurorilor. În cadrul aceluiași interviu, Udrea a răspuns întrebărilor transmise public de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, cel care a vrut să știe dacă Dan Voiculescu, Adrian Năstase, Gică Popescu și Gigi Becali au fost anchetați în dosare politice. Udrea, care ani în șir a lăudat "Justiția independentă din România", garantată de Traian Băsescu, a adus din nou în discuție presiunile uriașe la care magistrații sunt supuși. "Câtă vreme cineva exercită puterea în mod ocult și câtă vreme acțiunile politicienilor, acțiunile presei, acțiunile oamenilor din Justiție pot fi influențate prin presiune, prin șantaj, ăsta nu mai este un proces democratic de exercitare a puterii, iar eu nu vă spun de la oameni care... Am amici, eu sunt avocat, am prieteni procurori, am prieteni judecători, care-mi spun că sunt situații când se roagă la Dumnezeu atunci când iau o decizie pentru că știu că nu o iau pe baza conștiinței lor, ci ca urmare a presiunilor care se fac asupra lor", a spus Elena Udrea. Deci mai ușor acum cu "Justiția independentă" și cu realizările regimului Băsescu... Sabin Orcan, moderatorul emisiunii, i-a atras atenția că dă apă la moară "propagandei lui Dan Voiculescu" atunci când face aceste afirmații, Elena Udrea l-a întrebat tranșant: "Și voiați să nu știți adevărul?".

"PUTEREA CORUPE" Udrea a vorbit sâmbătă și despre celebrele fotografii de filaj de la Paris, în care apare alături de Alina Bica, fosta șefă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), la shopping. ”Mi se spusese că există acele fotografii, iar replica mea a fost că nu e nimic ilegal. Mi-a zis domnul Maior, care știa de la domnul Coldea. Nu văd nimic penal, eram niște femei la Paris. Conform manualului de manipulare, ele au apărut joi, înainte de vot. Poate dacă aș fi spus atunci, altfel erau lucrurile acum. Pentru că mi-am dat seama care va fi finalul, am început să scriu tot ce vedeam”, a mai precizat Elena Udrea. "Puterea corupe pe toată lumea. Ce spun eu nu este un atac împotriva vreunei instituții. Justiția trebuie să ancheteze. Eu am fost ținta dosarului "Microsoft", fără ca eu să fiu menționată în acel dosar. Vedem că nu este zi în care o persoană din anturajul Elenei Udrea să nu fie chemată la DNA, acuzată, arestată”, a mai spus fostul ministru al Turismului.

BĂSESCU I-A LUAT APĂRAREA Prezent la Congresul PMP, fostul președinte Traian Băsescu, a cărui replică în cazul scandalului Udrea a fost așteptată până acum, a sărit ieri în apărarea acesteia. "Chiar dacă nu este aici (n.r. - Elena Udrea), țin să-i mulțumesc și apreciez delicatețea gestului ei de a nu fi în sală. Sper să se bucure de condiții corecte pentru a se putea apăra și sper să îmi confirme încă o dată că este un om cinstit, am convingerea că, dacă va putea să o facă, o va face", a spus Băsescu. Acesta a recunoscut că a primit informații de la Elena Udrea în legătură cu nereguli în activitatea ANRP. "Afirmația doamnei Udrea - că m-a informat despre neregulile de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților - este corectă. Dar președintele este conectat și la alte surse de informații, precum sinteza de presă din fiecare dimineață, în care i se subliniază elementele care sunt declarate în interiorul instituției ca priorități: corupție, fraudă economică ș.a. O altă sursă extrem de importantă pentru președinte este Departamentul de Relații cu Publicul. (...) Periodic se face o sinteză a sesizărilor și constați că sunt reclamații cu privire la modul de desfășurare a procesului de restituire. Cât privește legătura cu oamenii politici, nu este Elena Udrea singurul om politic cu care eu am avut legătură și de la care am preluat semnale", a adăugat fostul șef al statului. Astăzi, Parlamentul decide dacă va da sau nu aviz pentru arestarea preventivă a Elenei Udrea.