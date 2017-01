Administratorul plajelor, dat în judecată pentru abuz

La începutul acestei luni, reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) au trimis mai multe solicitări de demolare a construcţiilor aflate pe plajă. Una din societăţile vizate de ABADL este SC Mamaia 2000 SRL Complex Cleopatra, administrată de consilierul local Vasile Chirondojan. Deranjat de acţiunile ABADL, Vasile Chirondojan a acţionat în instanţă instituţia, solicitând stabilirea legalităţii acţiunii celor de la ABADL. Chirondojan a declarat că solicitarea celor de la ABADL este ilegală. “După notificarea de demolare ni s-au cerut înscrisurile care să ateste că suntem proprietari sau că administrăm zona respectivă. Mai mult decât atât, în notificarea pe care am primit-o de la ABADL se spune că, în urma verificărilor despre care noi nu am ştiut nimic, s-a constatat extinderea ilegală a terasei cu 102 metri pătraţi. Nu se face niciun fel de altă precizare privind terasa. Nu ştiu în ce bază au făcut ei aceste măsurători”, a declarat Chirondojan. El susţine că, în anul 1991, a preluat de la Armată fosta cazemată peste care este amenajat complexul Cleopatra. În avizul obţinut, cu nr. A/395/29.08/1995, se precizează că “nu se vor produce modificări la structura de rezistenţă; se pot executa construcţii care să încadreze, camufleze lucrarea aparent permanentă”. Având în vedere aceste documente, din 1991 şi până în prezent, nicio instituţie nu a găsit vreo ilegalitate la respectiva construcţie. În cei aproape 20 de ani de când administrează Complexul Cleopatra, Vasile Chirondojan susţine că a făcut mai multe investiţii, în valoare totală de 16 milioane de euro. “Am avut o serie de discuţii cu cei de la ABADL după primirea notificării, din care am înţeles că trebuie să demolăm exact partea de terasă din jurul fostei cazemate. Este vorba despre sute de tone de beton. În plus, demolarea acelei terase înseamnă slăbirea considerabilă a structurii de rezistenţă, adică prăbuşirea clădirii existente. Este inacceptabil ca, după 20 de ani în care nicio instituţie nu a comentat absolut nimic, să vii acum şi să ceri demolarea unei investiţii de 16 milioane de euro, fără a avea nimic la bază”, a explicat Chirondojan. Interesant este faptul că ABADL a decis demolarea respectivei terase în condiţiile în care administratorul societăţii Mamaia 2000 SRL are certificate de clasificare din partea Ministerului Turismului, pentru toate cele trei obiective construite, valabile până în 2011. Pentru a obţine mai multe detalii despre această situaţie am încercat să luăm un punct de vedere al conducerii ABADL, însă fără succes, directorul instituţiei, Marian Mitrea, declarându-se “prea ocupat”.