Admiterea din septembrie la Teologie, anulată! Examene reprogramate în galop

19:30:47 / 03 Octombrie 2016

Lui jeflea

Domnul jeflea, liderul ,,nostru,, de sindicat, proaspat membru alma mater pe spatele nostru, pe cotizatiile noastre, nu face nimic altceva decat sa ne cheltuie banii dupa bunu-i plac.nu se implica, nu se zbate pentru noi, cei ce l-am ales, cei ce il tinem in functie..il doare in dos! In afara de baute si chefuri altceva nu face! Daca ne ducem la el cu o problema ne flituieste de nu ne vedem! Egal cu zero acest lideras de sindicat ce isi umfla buzunarele in fiecare zi!