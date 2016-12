Adolescent arestat pentru implicare într-un complot terorist

Un băiat britanic în vârstă de 14 ani a fost arestat preventiv pentru presupusa implicare în complotul terorist care viza ceremonii de comemorare a eroilor Primului Război Mondial programate în Australia, informează BBC News. Adolescentul a fost arestat în oraşul britanic Blackburn sub acuzaţia de pregătire a unui atac terorist. Poliţia australiană a anunţat, sâmbătă, dejucarea unui complot terorist inspirat de reţeaua Stat Islamic care urmărea comiterea unui atentat la ceremoniile de comemorare a militarilor australieni şi neozeelandezi organizate săptămâna aceasta. Autorităţile australiene au confirmat că băiatul arestat în Marea Britanie are legături cu alţi cinci tineri arestaţi la Melbourne în cazul complotului care viza ceremoniile comemorative programate de Ziua Anzac. Marcată în fiecare an la 25 aprilie, Ziua Anzac comemorează militari din Australia şi Noua Zeelandă. Săptămâna viitoare sunt planificate numeroase evenimente, întrucât în acest an se împlinesc 100 de ani de la debarcarea la Gallipoli, în Turcia. Potrivit serviciilor de informaţii britanice, copilul de 14 ani din Blackburn a comunicat online cu alţi tineri în vederea comiterii unui atac terorist. Tony Mole, un oficial din cadrul serviciilor antiteroriste britanice, a declarat că părinţii adolescenţilor trebuie să comunice frecvent cu aceştia şi să verifice cu cine discută prin Internet.