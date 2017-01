Adolescent din Nepal, găsit în viață după cinci zile

Bilanţul cutremurelor şi avalanşelor produse în Nepal a depăşit 6.000 de morţi, iar peste 12.000 de oameni au fost răniţi, anunţă autoritățile statale. „Peste 6.000 de cadavre au fost scoase de sub dărâmături în urma cutremurului de 7,9 grade produs sâmbătă şi a replicilor seismice”, a declarat vicepremierul Nepalului, Bam Dev Gautam. Bilanţul prezentat anterior era de 5.057 de morţi şi 11.000 de răniţi. Un adolescent în vârstă de 15 ani, îngropat sub dărâmăturile unei case prăbuşite la Kathmandu în urma devastatorului val de seisme, a fost găsit în viaţă la cinci zile după dezastru. Echipele de salvare americane l-au scos pe băiat de sub dărâmături într-un moment în care speranţa găsirii unor supravieţuitori a început să scadă simţitor. Mulţimea l-a primit cu aclamaţii în timp ce era scos pe targă, cu faţa acoperită de praf. Şeful echipei, Andrew Olvera, a declarat că băiatul a fost prins între două etaje prăbuşite.

DISPERARE Aproximativ 1,4 milioane de oameni au nevoie urgentă de alimente şi apă, numărul persoanelor afectate de seism fiind de aproximativ şapte milioane. Nepalul are 28 de milioane de locuitori. Premierul ţării, Sushil Koirala, a avertizat că bilanţul victimelor ar putea ajunge la 10.000 de morţi. În tot acest timp, locuitorii sunt tot mai nemulţumiţi de întârzierile în distribuirea ajutoarelor. Aproximativ 200 de persoane au protestat în faţa Parlamentului din capitala Kathmandu, cerând mai multe autobuze pentru a merge la casele lor. În satul Sangachowk, unul dintre cele mai afectate, numeroşi localnici furioşi au blocat drumul cu pneuri. Mulţimea a oprit două camioane care se îndreptau către Kathamandu şi transportau orez, tăiţei şi biscuiţi. Ulterior, oamenii au blocat o coloană de trei camioane de armată cu provizii suplimentare, generând o confruntare cu soldaţii înarmaţi. „Guvernul nu ne-a dat nimic de mâncare”, a declarat un bărbat în vârstă de 34 de ani. „Camioanele care transportă orez trec pe aici şi nu se opresc. Toate alimentele se duc către sediul central”, a mai spus acesta. Ministrul nepalez al Comunicaţiilor, Minendra Rijal, a recunoscut că autorităţile au făcut greşeli, afirmând: „Este un dezastru la o scară fără precedent. Au fost unele slăbiciuni în gestionarea operaţiunilor umanitare”.

ALPINIȘTII ROMÂNI SUNT ÎN SIGURANȚĂ Un singur alpinist român a rămas în tabăra de bază de pe versantul sudic al Everestului, a anunţat, joi, Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE), adăugând că acesta a solicitat sprijin pentru evacuarea de pe munte. MAE a anunţat că a întreprins imediat demersuri oficiale pe lângă autorităţile nepaleze pentru a sprijini evacuarea pe cale aeriană. De asemenea, prin intermediul Consulatului Onorific al României din Nepal, se caută soluţii de evacuare cu sprijinul unor firme private de elicoptere. Pe de altă parte, MAE informează că dispune de informaţii privind o posibilă evacuare organizată pe plan local cu sprijinul unui coleg de expediţie al acestui alpinist, care a coborât în siguranţă în urmă cu două zile. Conform Ministerului de Externe, al treilea alpinist aflat pe versantul sudic al masivului Everest a coborât, de asemenea, din tabără şi se află în siguranţă într-o localitate din zonă. Al patrulea alpinist român, care participa la o expediţie pe versantul nordic, a coborât în tabăra de bază, care nu a fost afectată de cutremur.