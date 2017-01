Adolescent găsit spânzurat

Descoperire macabră făcută ieri dimineaţă, la o stână din apropierea satului Nazarcea! Ciobanii au alertat autorităţile după ce şi-au găsit un coleg de muncă spânzurat de o grindă a unui grajd. Cu toate că îl cunoşteau bine pe adolescentul de 15 ani care atârna în ştreang, ciobanii nu îşi pot explica de ce Mihai a recurs la acest gest extrem. „Era un băiat cuminte. L-am auzit când vorbea cu mama lui la telefon şi îi tot spunea că se va spânzura. El râdea, dar mama sa plângea. Asta a fost mai demult. Nu am crezut că vorbea serios. Azi nu a vorbit cu mama lui pentru că mi-a dat mie cartela de telefon“, a declarat Ionuţ Ştefan, cioban la aceeaşi stână. Proprietarul stânei spune că l-a văzut de dimineaţă pe Mihai şi că acesta era vesel. „Este dintr-un sat din Neamţ. Era vecin cu sora mea şi ea m-a rugat să îl aduc la Constanţa pentru că i s-a făcut milă de el. Provine dintr-o familie dezorganizată. Mama lui s-a căsătorit pentru a treia oră, iar tatăl lui nu s-a mai interesat de el. Cred că are două luni de când este aici. Era băiat bun, nu am avut probleme cu el. A fost de dimineaţă şi a luat apă de la mine de acasă. A râs, a glumit şi-a luat o îngheţată şi apoi a plecat spre stână. Ce a avut nu ştiu! Nu înţeleg ce l-a mânat la un asemenea gest“, a declarat Dan Neculăesi, proprietarul stânei. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţiştii din Poarta Albă în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care tânărul şi-a pus capăt zilelor. Trupul neînsufleţi a fost transportat la morga din Medgidia pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei morţii.