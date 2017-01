Adolescent suspectat că şi-a violat verişoara de 12 ani

Un elev de clasa a X-a al Liceului Teoretic din oraşul Negru Vodă este cercetat în stare de libertate de procurorii constănţeni pentru comiterea infracţiunii de raport sexual cu un minor. Violul a fost reclamat la Poliţia din Negru Vodă de mama unei fete de 12 de ani, din localitate, suspectul fiind chiar vărul victimei, Daniel Gheorghe Ştefan, de 16 ani. În timpul audierilor, copila a declarat că agresorul ar fi luat-o cu forţa de la şcoală şi a dus-o la marginea localităţii, unde se află un teren de fotbal: „Vărul meu m-a aşteptat în faţa şcolii şi mi-a cerut să-l însoţesc. Nu am vrut să mă duc, dar m-a luat de mînă şi m-a tîrît după el. La stadion mi-a cerut să mă culc cu el şi, din cauză că l-am refuzat, m-a lovit cu palmele peste faţă şi m-a batjocorit”. Luat la întrebări de poliţişti, vărul suspectat de viol a avut o poveste total diferită de cea a fetei. El a susţinut că ar fi victima unui complot, pus la cale de verişoara sa: „În ziua în care ea spune că am luat-o de la şcoală, ea se săruta în faţa şcolii cu un coleg de clasa a XII-a. El mi-a zis să mă duc cu ei la stadion. Am întîrziat puţin, pentru că aveam ceva de vorbit cu fratele meu. Cînd am ajuns la stadion, am intrat în vestiar şi i-am văzut pe cei doi îmbrăcîndu-se în grabă. Mi-am dat seama ce au făcut şi i-am zis că o voi spune tatălui ei. Atunci ea s-a oferit să se culce cu mine ca să-mi închidă gura. Am acceptat, dar nu am putut să-i fac nimic”. Daniel Albu, de 19 ani, elev de clasa a XII-a, la liceul din localitate susţine că şi fata ar avea partea ei de vină: „Eu nu cred tot ce spune fata, deoarece îi place să se culce cu băieţii din sat, fapt care se întîmplă adesea, mai ales sîmbăta la discotecă”. Potrivit Ginei Tone, directoarea Liceului Teoretic din Negru Vodă, fata care susţine că a fost violată este un elev problemă. Ea repetă clasa a V-a, după ce anul trecut a abandonat şcoala, iar anul acesta, după o lună şi jumătate de la începerea cursurilor, ea a reuşit „performanţa” de a aduna 36 de absenţe nemotivate. „Eleva nu este preocupată de cele petrecute la ore şi are o situaţie şcolară foarte slabă. Am încercat să luăm legătura cu părinţii săi, însă nu am reuşit să-i găsim acasă, în plus, nu au venit nici la şedinţa cu părinţii”, a adăugat Gina Tone, directoarea liceului din Negru Vodă. Anchetatorii spun că din raportul medico-legal a reieşit că victima prezintă o deflorare mai veche, dar nu se poate determina data la care aceasta a întreţinut ultimul raport sexual. În baza probelor adunate la dosar, procurorii au decis cercetarea în libertate a lui Daniel Gheorghe Ştefan, vărul victimei, pentru comiterea infracţiunii de raport sexual cu un minor.