Adolescent trimis în judecată pentru trafic de droguri

Procurorii Biroului Teritorial Constanţa al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) au trimis în judecată trei persoane acuzate de săvîrşirea infracţiunilor de trafic, deţinere şi introducere în ţară de stupefiante de risc. Conform spuselor procurorului Paul Ardelean, pe data de 27 aprilie, în jurul orelor 12.30, procurorii şi ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) au pus la cale un flagrant în urma căruia au prins un tînăr în vîrstă de 18 ani care avea asupra lui 76,69 grame de haşiş. Un ofiţer sub acoperire l-a contactat pe Ciprian Dinescu, despre care oamenii legii ştiau că are droguri de vînzare. Cei doi s-au întîlnit în parcarea benzinăriei “Petrom V”, aflată la intrare în staţiunea Mamaia. Ciprian Dinescu, elev în clasa a XII-a, la Liceul Economic II din Constanţa, s-a urcat în Dacia poliţistului intenţionînd să vîndă marfa pe care o adusese cu el. Cînd falsul client a fost sigur că Dinescu are drogurile la el, restul echipei a acţionat pentru prinderea tînărului. În urma percheziţiei, oamenii legii au găsit asupra lui Ciprian Dinescu o tabacheră în care se aflau 76,96 grame de haşiş, pentru care tînărul cerea suma de 1.000 de euro. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că Bogdan Eftimie, al doilea personaj implicat, aducea rezină de canabis din Franţa şi o vindea. Acesta a reuşit să introducă în ţară pe data de 21 aprilie peste 65 grame de haşiş pe care intenţiona să le comercializeze. În locuinţa lui Eftimie oamenii legii au descoperit un gram de rezină de canabis. Anchetatorii au reuşit să-l prindă şi pe Cătălin Diceanu, care a intermediat achiziţionarea drogurilor de către Dinescu şi a trimis în Franţa suma de 650 de euro. Dosarul a fost trimis pe rol la Tribunalul Constanţa. Cătălin Diceanu şi Bogdan Eftimie se află în arest, iar Ciprian Dinescu este cercetat în stare de libertate.