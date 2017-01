Adolescent ucis într-un cumplit accident feroviar, la Valu lui Traian!

După ce în urmă cu aproape o lună un tânăr, în vârstă de 18 ani, era ucis într-un cumplit accident feroviar petrecut în Valu lui Traian, o nouă tragedie a avut loc în aceeași localitate, luni după-amiază, în jurul orei 18.00. De data aceasta, un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce a fost acroșat de un tren de persoane care circula pe relația București Nord - Constanța. Potrivit anchetatorilor, nenorocirea s-a produs după ce băiatul ar fi încercat să se agațe de unul dintre vagoanele garniturii. În clipele următoare, s-a dezechilibrat și a fost lovit de tren, prăbușindu-se fără suflare pe calea ferată... Apelul prin linia unică 112 a fost primit la ora 17.55. La fața locului s-au deplasat medicii Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, care, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe minor.

Vestea a căzut ca un trăsnet pentru apropiații băiatului. Mama acestuia a fost la un pas să leșine când a ajuns la locul nenorocirii. "Am fost anunțată prin telefon. Pe drum m-am întâlnit cu un coleg de-al fiului meu, care mi-a spus doar că l-a lovit trenul la picior. Când am ajuns, am aflat că băiatul meu a murit", a povestit femeia, încă în stare de șoc. Polițiștii de la Transporturi au pornit o anchetă pentru a elucida împrejurările exacte în care tragedia a avut loc. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei.

Amintim că, în urmă cu aproape o lună, un elev al Liceului Internațional de Informatică din Constanța a murit în localitatea Valu lui Traian în urma unui cumplit accident feroviar. Akan Mujdaba a fost lovit de un tren de călători care circula pe relația București Nord - Constanța. Impactul a fost devastator. Medicii care au sosit la fața locului după primirea apelului prin linia unică 112 nu au mai putut face nimic altceva decât să constate decesul victimei. Unele informații arată că adolescentul ar fi mers pe calea ferată și nu ar fi auzit trenul apropiindu-se pentru că ar fi avut căștile telefonului în urechi.

În luna iulie a anului trecut, un accident similar a avut loc tot în localitatea Valu lui Traian. Un tânăr, în vârstă de 24 de ani, a murit atunci după ce a încercat să traverseze șinele de cale ferată și a fost lovit în plin de un tren. Polițiștii spuneau la acea dată că acesta asculta muzică la căști și că nu a auzit strigătele câtorva persoane care au văzut garnitura apropiindu-se și au încercat să-l avertizeze.

