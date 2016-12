Adolescentă abuzată sexual

Un bărbat de 35 de ani, din comuna constănțeană Istria, a fost reținut de oamenii legii sub acuzația că a violat o adolescentă de 16 ani, din localitate. Oamenii legii spun că individul a acostat-o pe fată luni după-amiază, în jurul orei 17.00, în plină stradă. După ce a lovit-o, acesta i-a pus mâna la gură și a tras-o sub un pod, unde a forțat-o să întrețină cu el raporturi sexuale. Individul se afla sub influența alcoolului. După ce a scăpat din mâinile agresorului, fata a reclamat cele întâmplate la postul de poliție din localitate. Oamenii legii l-au săltat de la domiciliu, pentru audieri, pe individul de 35 de ani, care a fost reținut, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță. El a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.