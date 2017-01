Adolescentă desfigurată de un fost poliţist

Un fost poliţist de la Transporturi a fost reţinut 24 de ore pe bază de ordonanţă pentru comiterea infracţiunii de loviri şi tentativă de viol. Marius Ionuţ Magda, de 29 de ani, din Constanţa, este acuzat că a bătut cu bestialitate o adolescentă de 16 ani, elevă a Liceului Energetic din Constanţa. Incidentul a avut loc ieri după-amiază, în jurul orei 14.00, pe malul lacului Tăbăcărie. Victima agresiunii, Bianca Leucă, ieşise de la cursuri însoţită de doi colegi. După ce au traversat bulevardul Mamaia, cei trei liceeni au fost abordaţi de un bărbat care le-a cerut o ţigară. Elevii l-au ignorat şi şi-au continuat drumul. „Necunoscutul s-a ţinut după noi şi ne-a cerut bani de mâncare, spunând că e amărât şi şi-a pierdut slujba şi casa. Am crezut că am scăpat de el dar, la un moment dat, ne-a tăiat calea şi a început să ameninţe că se sinucide. A scos o seringă plină de sânge din mânecă şi ne-a zis că, dacă fugim, ne înţeapă. Băiatul care era cu noi ne-a împins în spatele lui şi ne-a spus să fugim. Colega mea a fugit, însă eu m-am blocat şi am rămas pe loc. Necunoscutul s-a luat după ea şi a trântit-o de pământ. Eu am fugit după ajutor la liceu, iar colegul meu a sunat la 112“, a declarat Lenuş Sandra Dima. În scurt timp, la locul indicat de elev, a ajuns un echipaj al Secţiei 1 Poliţie Constanţa, care l-a găsit pe agresor în timp ce o lovea pe Bianca Leucă, pe care o trântise la pământ. Mai mult, individul îşi dăduse jos pantalonii şi încerca să o dezbrace şi pe fată.

A ÎNCERCAT SĂ O VIOLEZE. Eleva atacată a scăpat în ultimul moment de viol. Bianca Leucă le-a povestit anchetatorilor că a fost lovită în zona feţei în nenumărate rânduri cu pietre şi cu un lemn, dar că nu s-a pierdut cu firea şi s-a luptat din răsputeri cu agresorul. „Patrula deplasată la faţa locului l-a surprins pe cetăţean în timp ce o agresa pe tânără. Persoana suspectă este confuză, dă semne de labilitate, însă vom face tot ce se poate pentru a lămuri lucrurile cât mai repede şi să propunem măsurile legale“, a declarat cms şef Emilian Pârvu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa. Oamenii legii au reuşit să-i afle identitatea şi, spre surprinderea lor, au descoperit că agresorul este un fost poliţist. Marius Ionuţ Magda, fost angajat al Poliţiei Transporturi, a părăsit structura anul trecut. Aseară, el a fost prezentat procurorilor pentru audieri. Surse apropiate anchetei spun că tânărul s-ar fi aflat sub influenţa stupefiantelor şi nu a putut da nicio declaraţie, fiind confuz şi incoerent.