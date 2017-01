Adolescentă dispărută

După ce în urmă cu o săptămînă fiica sa a plecat de acasă şi nu s-a mai întors, un bărbat din Constanţa a reclamat, ieri, la Secţia 2 Poliţie, dispariţia fetei. Tatăl adolescentei, Amet Mustafa, le-a spus oamenilor legii că fiica lui, Francisca, în vîrsta de 15 ani, a dispărut de acasă pe 7 februarie, în jurul orei 13.00 şi că de atunci nu mai ştie nimic despre ea. Bărbatul a mai declarat ca fiica lui era cunoscută în cercul ei de prieteni sub numele de “Calincea”. La data dispariţiei, Francisca Mustafa era îmbrăcată cu pantaloni şi geacă tip jeans, cizme din piele de culoare neagră şi avea asupra sa două inele din aur, 100 lei şi 30 de euro. Potrivit semnalmentelor date de poliţie, adolescenta are înălţimea de 1,60 m, ochi căprui, faţă ovală, păr negru, greutatea de 50-55 kg şi nu are semne particulare. Cei care deţin informaţii despre fata dispărută sînt rugaţi să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secţie de poliţie.