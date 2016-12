Adolescenta Ioana Ciora, premiată în Italia

Constănţeanca Ioana Ciora, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, a obţinut locul I la cea de-a XV-a ediţie a Concursului Internaţional Artistic „Enzimi di Pace - l\'Albero dei Colori” din Italia. Adolescenta care s-a remarcat în faţa juriului cu fotografia „Un sorriso/ Un surâs” îşi va primi premiul pe 20 decembrie, la „Casa delle Culture” din Roma, unde este programată gala de decernare a premiilor. La concursul internaţional „Enzimi di Pace”, Ioana Ciora participă din 2008, fiind premiată an de an şi obţinând locul I. Tema ediţiei din acest an a fost „Gioia e pace nel mondo, la rivoluzione del sorriso/ Bucurie şi pace în lume, revoluţia zâmbetului”.

Ioana Ciora a început cursurile de pictură de la şase ani, iar anii de muncă şi de tenacitate i-au adus rezultate deosebite la concursurile naţionale şi internaţionale de pictură, grafică şi artă fotografică.