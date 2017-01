Adolescentă lovită în cap cu o toporişcă

Poliţiştii constănţeni cercetează împrejurările în care o tînără de 16 ani a fost agresată de un vecin. Maria Mirabela Cristea locuieşte în cartierul constănţean Cet şi joi seara, stătea în faţa blocului în compania unor prieteni. La un moment dat, de grupul lor s-a apropiat un locatar al imobilului, care le-a cerut să plece de sub balconul lui. "A început să ne înjure, spunînd că facem gălăgie. Cît striga el la noi, a coborît şi soţia lui din casă, care a început de asemenea să ţipe. Eu i-am răspuns că doar trebuia să mă apăr, iar ea m-a apucat de păr şi m-a împins, eu m-am dezechilibrat şi am căzut ", a spus Mirabela Cristea. Adolescenta spune că în timp ce încerca să se ridice de la pămînt, soţul femeii ar fi lovit-o în cap cu o toporişcă, care se afla într-o pungă. "Ştiu că înainte să mă lovească i-a arătat unui prieten de al meu ce are în sacoşă, spunînd că dacă nu plecăm îi sparge toate geamurile de la maşină. Cînd m-au văzut plină de sînge s-au speriat şi au intrat repede amîndoi în scara blocului", a adăugat Mirabela. Scandalul iscat a scos din apartamente locatarii blocurilor din împrejurimi care au apelat numărul de urgenţă 112. Agresorul, Constantin Oancea, de 60 de ani, şi soţia acestuia au stat ascunşi în propriul apartament de teama prietenilor şi rudelor fetei care voiau să-şi facă dreptate singuri. Văzînd că nu pot pune mîna pe cei doi soţi, tinerii şi-a vărsat nervii pe geamurile locuinţei acestora, pe care le-au spart cu pietre. La sosirea oamenilor legii, Constantin Oancea a prezentat o altă variantă despre cele petrecute, el declarîndu-le poliţiştilor că ar fi lovit-o pe Mirabela din greşeală. Bărbatul a susţinut că s-ar fi dezechilibrat şi că în pungă se aflau de fapt un patent şi o foarfecă de tăiat via, pe care le avea asupra sa pentru că tocmai se întorsese de la grădină. Martorii îl contrazic şi spun că în pungă s-ar fi aflat o toporişcă. Vecinii agresorului susţin că acesta este cunoscut prin cartier ca fiind un bărbat impulsiv şi că nu este prima dată cînd îşi descarcă nervii pe copiii din bloc. Potrivit locatarilor, în urmă cu o săptămînă, enervat de prezenţa cîtorva tineri adunaţi în faţa scării lui, Oancea ar fi început să arunce cu pietre în ei. Tînăra agresată joi noaptea a fost transportată de urgenţă la Spitalul Judeţean, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral, dar nu a rămas internată. Poliţiştii spun că, în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea rănilor fetei, oamenii legii vor stabili încadrarea juridică a faptei agresorului.