Adolescentă violată în toaleta şcolii

COPILĂRIE DISTRUSĂ. O adolescentă de 13 ani, din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, a trăit clipe de groază luni după-amiază, după ce a fost abuzată sexual. Victima a fost acostată pe stradă de un consătean care a târât-o în liceul „I.C. Brătianu” şi a violat-o într-o toaletă dezafectată. „Mă întorceam din centrul comunei şi în timp ce mergeam pe stradă, un băiat a intrat în vorbă cu mine. I-am spus să mă lase în pace şi să îşi vadă de drum. El se tot ţinea după mine şi eu i-am zis să îşi găsească o fată de vârsta lui cu care să stea de vorbă. Apoi el mi-a zis că are 14 ani şi are chef să facă sex cu mine. Am început să ţip şi atunci, cu o mână m-a imobilizat, iar cu cealaltă mi-a acoperit gura. Mi-a zis că dacă nu fac ce zice el mă omoară şi m-a înţepat cu ceva la gât, cred că era un cuţit, pentru că nu am văzut. M-a dus cu forţa în curtea şcolii, într-o toaletă unde m-a trântit jos şi m-a violat”, a declarat victima. Adolescenta a adăugat că în timpul actului sexual a ţipat, însă nu a auzit-o nimeni şi după ce a batjocorit-o, a ameninţat-o să nu spună nimic din ce s-a întâmplat după care a sărit pe un geam şi a plecat. „Am reuşit să deschid uşa care se blocase şi am plecat spre casă. Mă simţeam foarte rău. Aveam o stare groaznică. Mă durea burta, îmi venea să vomit... A fost îngrozitor!”, a povestit cu lacrimi în ochi adolescenta.

ARESTAT. În timpul audierilor la poliţie, copila le-a spus anchetatorilor că îl cunoaşte din vedere pe agresor şi că acesta ar lucra la brutăria din sat. La scurt timp de la demararea cercetărilor, poliţiştii au reuşit să îl identifice pe suspectul agresiunii sexuale în persoana lui Ionel Mureşan, de 22 de ani, din Nicolae Bălcescu. Ei s-au dus la domiciliul agresorului, însă nu l-au găsit. După câteva ore, Ionel Mureşan s-a prezentat la poliţie şi cu aroganţă i-a întrebat pe oamenii legii de ce l-au căutat. Când poliţiştii l-au anunţat că e acuzat de viol, Mureşan a negat iniţial că ar fi agresat-o pe adolescentă. Ulterior a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu minora. În cursul zilei de ieri el a fost audiat de procurori. În prezenţa avocatului, Mureşan a declarat că duminică noaptea a lucrat, iar dimineaţa a băut cu un prieten într-un bar din localitate. La un moment dat, a ieşit să dea un telefon şi a văzut-o pe victimă pe stradă şi pentru că băuse foarte mult nu a mai ştiut ce face. Mureşan a fost prezentat judecătorilor care au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile sub acuzaţia de viol.

”M-A NENOROCIT”. Ieri dimineaţă, victima a fost supusă unei examinări la Serviciul de Medicină Legală Constanţa. Medicii legişti au confirmat violul şi faptul că adolescenta era virgină. Ea a declarat că îşi doreşte ca agresorul să îşi petreacă restul vieţii în închisoare. „Pentru ce mi-a făcut nu merită să stea în libertate. A fost îngrozitor prin ce am trecut. Cinstea mea unde este? Nu vreau bani, nu vreau nimic de la el, doar să stea tot restul vieţii în închisoare. Nu s-a gândit la mine că sunt minoră şi că eram virgină? Putea să aleagă orice altă fată din sat, care să fie de vârstă cu el. M-a nenorocit. Nu vroiam să îmi încep viaţa sexuală aşa devreme şi cu atât mai puţin în acest fel”, a spus victima violului. Adolescenta pare să fie urmărită de ghinion, în urmă cu doi ani ea fiind victima unui accident rutier.