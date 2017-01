Adolescentele din România, campioane la naşteri în Europa

Un raport al UE arată că adolescentele din România sînt campioane la capitolul naşteri, ele clasînd ţara noastră pe locul doi în Europa, după Marea Britanie. Un comunicat al Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) menţionează că, în România, în 2005, s-au înregistrat 28.536 de naşteri la adolescente între 15 şi 19 ani, iar 527 dintre acestea au aparţinut unor mame sub 15 ani. Dacă cele 50.000 de naşteri la adolescente reprezintă în Marea Britanie doar 7 la sută din totalul naşterilor din 2005, în România, procentul este 13 de la sută. Altfel spus, o adolescentă din 50 face anual avort, iar una din 23 devine mamă. În 2005, la grupa de vîrstă 15-19 ani s-au înregistrat aproape 18.000 de întreruperi de sarcină legale, ceea ce înseamnă aproximativ 10 la sută din totalul avorturilor din acel an. Directorul executiv al Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală, Borbala Koo, spune că, anual, în jur de 29.000 de fete tinere, pînă în 19 ani, devin mame în România. “Li se răpesc ultimii ani ai adolescenţei, sînt încărcate de o povară prea grea pentru umerii lor şi sînt expuse la diverse forme de discriminare. Alte aproape 18.000 au avut un avort. Anul acesta, de Ziua Mondială a Contracepţiei, vrem să le atragem tinerilor atenţia că pot găsi răspunsuri despre viaţa sexuală şi contracepţie modernă, în presă, pe internet şi, mai ales, la cabinetele medicale care le stau la dispoziţie”, a mai spus directorul. Potrivit statisticilor UE, situaţia avorturi legale înregistrate în 2005 la categoria de vîrstă 15-19 ani se prezintă astfel: Germania - 15.753, Ungaria - 5.588, Suedia - 6.686, Finlanda - 2.268, Franţa - 28.376, Italia - 9.725, România - 17.092 şi Marea Britanie - 36.023. Dacă anul trecut SECS a tras un semnal de alarmă asupra faptului că foarte multe femei din România folosesc încă metode contraceptive tradiţionale pentru a se proteja de o sarcină nedorită, anul acesta, Ziua Mondială a Contracepţiei este dedicată unui subiect care a făcut parte din agenda publică în 2008, fenomenul sarcinilor la adolescente, care reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare şi obiectul multor programe sociale, chiar şi în ţările dezvoltate din vestul Europei. Astfel, vineri, de Ziua Mondială a Contracepţiei, Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală va derula o serie de activităţi de informare pentru adolescenţi, sub mesajul “Trăieşte-ţi viaţa înainte să ţi-o complici”. Medicii spun că sarcina reprezintă principala cauză a decesului la tinerele femei între 15 şi 19 ani din întreaga lume, din cauza complicaţiilor la naştere şi a avorturilor ilegale sau nesigure. La Constanţa, în ultimii doi ani, zeci de fetiţe cu vîrste de pînă-n 15 ani au adus pe lume un copil, la fel şi alte cîteva sute de tinere de liceu. Totodată, menţionăm că la Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa se înregistrează circa 400 de naşteri pe lună.