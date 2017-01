Adolescenţi... prezicători!

Reacţiile cerebrale ale adolescenţilor, care se produc atunci când aceştia ascultă cântece noi, ar putea prezice, oarecum, următoarea piesă de succes din clasamentele muzicale. ”Am demonstrat ştiinţific că este posibil până la un anumit punct să folosim tehnici de imagistică a creierului pe un grup de indivizi, pentru a prezice popularitatea unui cântec dar şi a altor fenomene culturale”, a declarat Gregory Berns, un neuro-economist şi director al centrului de neuropolitică de la Universitatea Emory din Atlanta. Acesta şi echipa lui au selecţionat 120 de cântece de pe site-ul MySpace, în 2006, majoritatea lansate de cântăreţi relativ necunoscuţi şi care nu aveau un contract cu o casă de discuri. Cântecele au fost ascultate de 27 de adolescenţi cu vârste de 12 - 17 ani, iar reacţiile lor neurologice erau înregistrate cu un sistem de imagistică prin rezonanţă magnetică funcţională. Participanţii atribuiau o notă fiecărui cântec, variind pe o scală de la unu la cinci.

Aceste date au fost colectate iniţial pentru a studia felul în care presiunea exercitată de un grup afectează opiniile adolescenţilor. La trei ani de la realizarea studiului, Gregory Berns urmărea un episod din emisiunea American Idol, creată pentru a descoperi cântăreţi talentaţi, când a observat că unul din cântecele incluse în studiul său devenise între timp un hit. ”Abia atunci am realizat că noi aveam acel grup unic de date despre reacţiile creierelor unor tineri care ascultă muzică, înainte ca unele dintre acele piese să devină populare şi am început să mă întreb dacă am putea să prezicem care dintre ele vor avea succes”, a explicat Berns. O analiză comparativă a rezultatelor studiului a reliefat faptul că datele generate erau semnificative, statistic, pentru a prezice nivelul de popularitate pentru cântecele analizate, în ceea ce priveşte vânzările între anii 2007 şi 2010.