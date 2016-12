Adolescenţi-spărgători prinşi la Medgidia

Plecând pe firul unui furt de alimente, poliţiştii din Medgidia au reuşit să identifice o grupare formată din trei tineri, dintre care doi adolescenţi, care în mai puţin de două luni au dat câteva zeci de spargeri. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că primele indicii asupra activităţii infracţionale a grupării au apărut în timp ce poliţiştii din Medgidia audiau un adolescent în vârstă de 15 ani prins, miercuri seară, la scurt timp după ce furase mai multe produse alimentare dintr-un apartament din Medgidia. Din probele ridicate de la locul spargerii anchetatorii au stabilit că Behan S., fugit din Adăpostul de zi şi de noapte „Gheorghe Hagi“, din Constanţa, ar fi fost ajutat de Sali Osmac, de 19 ani, din Medgidia. Anchetatorii spun că Osmac ar fi şi cel care organiza şi superviza spargerile. Din primele cercetări, s-a stabilit că Osmac este autorul a încă două spargeri de locuinţe dar şi a unui autoturism, infracţiuni comise împreună cu Behan S.

FURTURI ÎN SERIE Deşi suspecţii nu au furat nimic din autoturism, poliţiştii au descoperit din probele administrate că cei doi au avut încă un complice, respectiv pe Maxum O., de 11 ani, din Medgidia. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că, miercuri, cei trei reuşiseră să spargă nu mai puţin de cinci autoturisme din interiorul cărora au furat diverse bunuri. „Faţă de suspectul de 11 ani am reuşit să documentăm comiterea a 22 de furturi din autoturisme comise în perioada decembrie-ianuarie. El a recunoscut faptele, iar acum încercăm să îi identificăm pe complici“, a declarat adjunctul şefului Poliţiei Medgidia, cms. şef Ionel Ioniţă. Oamenii legii spun că suspecţii furau din maşini tot ce le pica în mână, de la radiatoare, baterii, roţi de rezervă, până la casetofoane şi CD-uri. Mai mult, anchetatorii au stabilit că, cel mai probabil, Maxum a fost ajutat de Osmac şi Behan, dar că se fac verificări pentru a se stabili cu exactitate acest lucru. Prejudiciul total a fost estimat la 7.000 lei şi a fost 30% recuperat. Osmac a fost prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, în timp ce ceilalţi doi complici de 15 şi 11 ani vor fi cercetaţi în stare de libertate sub aceeaşi acuzaţie.