Adolescentul acuzat că a înjunghiat doi tineri susține că este victimă

Tot mai mulți adolescenți ajung să cadă în capcana drogurilor. Odată intrați în rândul consumatorilor, cu greu mai pot evada. Iar stupefiantele pe care le folosesc îi transformă uneori în protagoniștii unor scandaluri ce se pot lăsa cu vărsare de sânge. Este și cazul a trei tineri implicați într-o altercație petrecută în noaptea de vineri spre sâmbătă, în cartierul Poarta 6, din municipiul Constanța. Oamenii legii au pornit o anchetă și încearcă să lămurească acum împrejurările în care incidentul a avut loc. Ieri dimineață, adolescentul de 16 ani acuzat că a înjunghiat două persoane pe strada Brizei s-a prezentat la sediul Secției 5 Poliție. Acesta a declarat, în timpul audierilor, că nu a făcut nimic altceva decât să se apere. El a povestit că se afla, împreună cu victimele, într-un apartament și că cearta ar fi pornit de la o fată. Adolescentul a declarat că a ieșit în fața blocului pentru a merge la un magazin și că cei doi tineri l-ar fi urmărit și ar fi tăbărât pe el. L-ar fi lovit, susține el, cu pumnii și cu picioarele, după care l-ar fi tăiat cu un cuțit. Presupusul agresor a mai precizat că atât el, cât și rivalii săi consumaseră băuturi alcoolice și se aflau sub influența etnobotanicelor. „Am dat și eu cu briceagul până m-au lăsat, după care m-am ridicat și am fugit. Eram plin de sânge pe toată fața, mi-au spart nasul, buzele, mi-au umflat ochii. Am mers până la "Billa" pe jos, lăsând urme de sânge (...) Ajuns acasă, l-am pus pe fratele meu să-mi facă poze cu telefonul înainte să mă spăl, după care m-am pus în pat încercând să adorm. În timpul acela eram mort de beat, ca ei. Și ei sunt consumatori de etnobotanice!“, a scris presupusul agresor pe site-ul Neptun TV.

ANCHETĂ Adolescentul a declarat că se va prezenta la Serviciul de Medicină Legală. Amintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un apel la 112 anunța că doi tineri au fost înjunghiați în zona Poarta 6. Polițiștii Secției 5, criminaliștii, dar și cadrele medicale s-au deplasat, în scurt timp, la fața locului. Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde au primit îngrijiri medicale, aflându-se în afara oricărui pericol. Până în prezent, niciunul dintre cei trei adolescenți nu a depus plângere penală. „Adolescentul de 16 ani și-a rezervat dreptul de a depune reclamație împotriva celorlalţi doi participanţi. Tuturor li s-a adus la cunoştinţă faptul că pot formula plângeri în termen de trei luni de la producerea evenimentului“, a declarat ag. șef adj. Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.