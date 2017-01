Adolescentul rănit în explozie a fost operat

Starea adolescentului de 15 ani, rănit marţi dimineaţă în urma unei explozii produse în poligonul unităţii militare din Topraisar, se îmbunătăţeşte, potrivit reprezentanţilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă(SCJU) Constanţa. “Evoluţia este pozitivă, cu rezervele de rigoare. S-a format o echipă complexă de chirurgi pediatri şi de chirurgie plastică, care va interveni în cursul zilei de azi (ieri - n.r.) ”, a declarat dr. Cătălin Grasa, directorul medical al SCJU Constanţa. Amintim că adolescentul a ajuns marţi la spital cu numeroase leziuni. Potrivit oamenilor legii, Costel Peniu, de 15 ani, din comuna Aliman, angajat ca îngrijitor de animale, a dus marţi dimineaţă la păscut o turmă de oi, chiar pe terenul de trageri al unităţii militare din comuna Topraisar. Nu i-a fost greu să intre, pentru că suprafaţa respectivă nu este împrejmuită. “În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, la un moment dat, victima a dat foc unor buruieni, în care se afla şi un rest de muniţie, mai exact un proiectil de A.G. 7, în care încă mai exista o anumită cantitate de încărcătură explozivă, chiar dacă acesta fusese detonat în timpul unui exerciţiu”, a declarat procurorul Claudiu Lazăr, din cadrul Parchetului Militar Constanţa. “L-am avertizat să vină cu oile, lângă mine, dar nu m-a ascultat. El căuta aluminiu pe câmp. A găsit bomba aia acolo şi nu ştiu ce a făcut că a explodat. Am auzit o bubuitură şi apoi am văzut incendiul”, a povestit Constantin C., un martor. În stare de şoc, după rănile suferite, minorul a luat-o la fugă. A fost găsit câteva minute mai târziu pe drum, chiar de familia din Topraisar care l-a angajat pentru a avea grijă de animale. Adolescentul a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.