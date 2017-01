Adomniţei a demisionat din BPC al PNL

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei, şi-a anunţat demisia din Biroul Politic Central al PNL. El şi-a motivat decizia prin faptul că Iaşi nu s-a clasat în primele locuri în ceea ce priveşte prezenţa la vot la referendumul pentru demiterea preşedintelui. \"Înainte de a începe campania pentru demiterea preşedintelui, eu am spus clar că vreau o campanie colegială. Am spus că judeţul Iaşi trebuie să fie în primele cinci locuri în ce priveşte prezenţa la vot. Nu am reuşit, aşa că îmi dau demisia. Este o demisie de onoare, îmi respect cuvântul\", a declarat Adomniţei. Demisia din BPC a liberalului a stârnit reacţii de susţinere din partea colegilor. Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian a declarat că gestul lui Adomniţei este unul de onoare. \"Adomniţei rămâne unul din liderii PNL în care partidul îşi pune mari speranţe. A fost un exemplu. (...) Noi l-am acceptat ca atare. Acest gest urmează să-l validăm în structurile interne\", a spus Vosganian. Întrebat dacă urmează şi alte demisii, Vosganian a arătat că gestul lui Adomniţei este unul \"înlăuntrul\" PNL, care nu ţine de USL.