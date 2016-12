ONG-ul Viitor Plus atrage atenţia că trei milioane de hectare de teren agricol stau degeaba. Cu alte cuvinte, 20% din terenul agricol din România este degradat. ONG-ul desfăşoară o campanie de împăduriri în regiunile din sudul ţării, unde există multe terenuri agricole lăsate în paragină, după cum a precizat vice-preşedintele Viitor Plus, Mircea Ilie. \"Ne-am orientat către terenurile agricole degradate. Vorbim aici, conform cifrelor din Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă de aproape trei milioane de hectare. Este enorm! Înseamnă aproape 20% din suprafaţa agricolă a ţării. Terenuri agricole degradate înseamnă terenuri care nu mai pot fi folosite pentru agricultură, nici pentru culturi, nici ca păşuni şi practic stau degeaba\", explică vice-preşedintele organizaţiei Viitor Plus, Mircea Ilie. Organizaţia amintită a reuşit să planteze în această primăvară 40 de mii de copaci în judeţul Călăraşi. Campania se numeşte \"Adoptă un copac\".