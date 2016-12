Adopţiile internaţionale ar putea fi reluate

Secretarul de stat de la Oficiul Român pentru Adopţii (ORA), Bogdan Panait, a declarat că au fost aduse o serie de modificări legislaţiei din domeniul adopţiei, acestea urmînd să fie prezentate Guvernului României în luna septembrie. Una dintre schimbări vizează deschiderea adopţiei internaţionale pentru cetăţenii români care locuiesc în străinătate şi au şi alte cetăţenii. “Vrem să reglementăm ce înseamnă adopţia de către un cetăţean român căsătorit cu un cetăţean străin şi care nu mai locuieşte în ţară”, a explicat Bogdan Panait. Potrivit acestuia, specialiştii au demarat o evaluare a actualei legislaţii în domeniul adopţiei, fiind stabilite mai multe puncte care ar trebui modificate astfel încît procedura de adopţie să fie mai facilă şi atît în interesul copilului, cît şi în cel al familiei adoptive. O altă propunere de modificare se referă la prelungirea perioadei de atestare a familiei care vrea să adopte, astfel încît să fie asigurată calitatea pregătirii şi evaluării viitorilor părinţi. Bogdan Panait a explicat că reducerea procedurii de adopţie se va face prin stabilirea unor termene pentru consilierea mamelor care vor să-şi abandoneze copiii în maternităţi sau spitale, precum şi a familiei lărgite. În acest moment, legea nu prevede un anumit timp pentru consilierea mamei sau a familiei lărgite. Din această cauză, copiii mici nu pot fi declaraţi adoptabili înainte de împlinirea vîrstei de un an sau chiar un an şi şase luni. “Vrem ca un nou născut, dacă este abandonat, să poată fi declarat adoptabil în primele şase luni de viaţă”, a afirmat şeful ORA. Totodată, el a spus că se are în vedere şi situaţia copiilor care sînt în sistemul de protecţie şi nu pot fi declaraţi adoptabili pentru că ei au familie care, deşi nu se interesează de soarta lor, nu îşi dă acordul pentru adopţie, precum şi a celor care sînt în familie dar sînt neglijaţi şi abuzaţi de proprii părinţi. În România, sînt adoptaţi aproximativ 1000 de copii pe an, faţă de 3.500 - 4.000 înainte de intrarea în vigoare a Legii 273/2005, care interzice adopţiile internaţionale şi stabileşte proceduri stricte şi pentru adopţia naţională. “La această oră, demersul legislativ anevoios descurajează familiile care doresc să adopte. Este un adevărat război al hîrtiilor. O modificare a legislaţiei în acest sens este binevenită. Procedurile de adopţie pot dura între un an şi chiar doi ani”, a declarat purtătorul de cuvînt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Roxana Onea. Dacă modificările vor fi aprobate de Guvern, noile prevederi ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor.