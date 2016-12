Adrenalină şi motoare încinse pe pista Aeroportului “Mihail Kogălniceanu“

Atmosferă încinsă şi la propriu şi la figurat, sîmbătă după-amiază, pe pista Aeroportului Internaţional “Mihail Kogălniceanu“, acolo unde s-au desfăşurat întreceri automobilistice de viteză pe distanţa de 400 m. Supranumite “liniuţe“ de amatorii de senzaţii tari la volanul micilor “monoposturi“ cu motoare de sute de cai putere, cursele desfăşurate sîmbătă, în organizarea X-Team Racing Club, au fost aşteptate cu deosebit interes de amatorii de senzaţii tari. Deşi un bilet a costat 20 lei, peste 1.500 de iubitori ai motoarelor au ţinut să urmărească acest eveniment. După un show cu motociclete, în care acrobaţiile i-au lăsat cu gura căscată pe mulţi dintre cei prezenţi, cîştigîndu-le pe deplin admiraţia, atmosfera a fost întreţinută de trupa Flavour şi de mixajele lui DJ Primary şi DJ Antonio Parazar. Au urmat mult aşteptatele “liniuţe“, la care au concurat driveri din Constanţa, Brăila, Bucureşti, Tulcea, Tîrgovişte sau Buzău. Turaţia motoarelor şi vitezele ameţitoare înregistrate în limita celor 400 m i-au cucerit încă de la primele curse pe cei prezenţi, chiar dacă primii participanţi au fost cei cu o clasă a motoarelor sub 75 Cai Putere (Grupa A1). Victoria la această grupă a fost obţinută pe o maşină Opel Astra 1,7 TDI. Au urmat întrecerile de la Grupa A (între 75 CP şi 90CP - cîştigător Volkswagen Golf 5), Grupa B (între 101 CP şi 130 CP - Renault 5 Turbo), Grupa C (între 131 CP şi 165 CP - Renault Clio), Grupa D (între 166 CP şi 200 CP - Seat Ibiza), Grupa E (între 201 CP şi 250 CP - Opel Astra GTC), Grupa F (între 251 CP şi 300 CP - Subaru Impreza), Grupa G (între 301 CP şi 350 CP - Mitsubishi Evo 9). Deşi iniţial ar fi trebuit să se participe şi la Grupa H (peste 350 CP), la această clasă nu s-a mai înscris nicio maşină. Duelurile au fost dintre cele mai încinse, fiecare participant dorind să-şi pună în valoare “investiţia“ făcută în maşină. Au participat membri a cinci cluburi auto, Anonymous, Fanatik, Racing Season, Exclusive şi Black Widdle, însă doar primele trei au dat cîştigătorii. Premiile acordate au constat în filtre sport pentru maşini, senzori de parcare, filtre ulei, gratuităţi la o spălătorie auto şi vouchere de cîte 100 euro pentru achiziţionarea unor jenţi. “A fost un real succes pentru noi, 150 de maşini luînd startul la întreceri. Avem un mesaj pentru toată lumea: Stop curselor ilegale de maşini, cursele să se desfăşoare doar într-un cadru organizat“, a declarat Lucian Petrescu, unul dintre organizatori, completat de colegul său Silviu Nicolae: “Vom dona 600 de sandwichuri Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihiatrică de la Techirghiol“. Marin Aurel, cîştigătorul Grupei E, s-a declarat surprins de victorie: “A fost o grupă strînsă. Nu mă aşteptam să cîştig. Particip de un an la astfel de curse şi este pentru prima dată cînd cîştig în acest an. Organizarea a fost foarte bună faţă de alte curse la care am participat prin alte părţi. Este bine ca Poliţia să sprijine astfel de evenimente, pentru că se pot evita cursele ilegale şi implicit unele accidente“. Spectatorii care au urmărit “liniuţele” au fost şi ei mulţumiţi de spectacolul oferit, cu toate că au lipsit maşinile puternice. “Spectacolul cu motociclete mi-a plăcut cel mai mult. Din păcate nu am văzut maşini foarte puternice, mă aşteptam la ceva mai deosebit“, a spus George Vasilescu. “Este pentru prima dată cînd urmăresc un astfel de eveniment într-un cadru organizat. A fost frumos, o organizare bună şi sper ca pe viitor să mai fie organizate astfel de evenimente“, a caracterizat evenimentul Bogdan Cordoş. “S-a văzut din numărul celor prezenţi interesul pentru astfel de curse. A fost super, am venit cu mai mulţi prieteni şi nu am regretat. Ar fi păcat ca Poliţia să nu ţină cont şi de acest lucru şi să nu ajute la organizarea legală a acestor curse“, a declarat Alina Popovici.