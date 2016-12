Adrian Aciobăniței, între CVM Tomis și VfB Friedrichshafen

Adrian Aciobăniței este, la ora actuală, cel mai promițător tânăr voleibalist din România. Va împlini 18 ani la data de 24 august, astfel că mai este junior încă un an, dar are deja un palmares impresionant! A cucerit, din 2012 încoace, mai multe titluri de campion al României cu echipa CVM Tomis Constanța. A început cu categoriile de vârstă speranțe și cadeți (2012) și a continuat cu speranțe, cadeți și juniori (2013), cadeți, juniori și seniori (2014), juniori și seniori (2015)! Mai mult, la toate turneele finale de speranțe, cadeți și juniori la care a jucat pentru CVM Tomis a fost declarat MVP (cel mai valoros jucător al competiției). A fost selecționat în fiecare an la echipele naționale de cadeți și juniori, iar anul trecut, în Liga Europeană, a jucat și pentru naționala de seniori a României, când nu împlinise încă 17 ani!

Acest palmares impresionant și evoluțiile din ultimul sezon, când s-a impus ca titular și la seniorii Tomisului, au determinat mai multe cluburi importante ale Europei să se intereseze de Aciobăniței, iar cea mai insistentă este campioana Germaniei, VfB Friedrichshafen, echipă antrenată de celebrul Stelian Moculescu. Jucătorul și-ar dori să plece de la Constanța și să evolueze într-un campionat mai puternic decât cel românesc, dar nu poate semna pentru alt club decât după ce împlinește 18 ani.

„Deocamdată nu aș vrea să discut despre acest subiect. Voi vorbi doar după ce voi semna cu alt club. Eu aș vrea să plec, dar depinde și de ce va fi în continuare la CVM Tomis, mai ales că nu am primit încă restanțele financiare. Oricum, nu pot semna un alt contract decât după 24 august”, a declarat Adrian Aciobăniței, care susține că și-a încheiat acordul sportiv cu CVM Tomis.

„Nu am informații despre un posibil transfer al lui Adrian Aciobăniței la altă echipă. Oricum, el mai are acord FRV cu CVM Tomis până în 2016, la sfârșitul campionatului viitor. Eu am discutat cu el, i-am făcut o ofertă, dar numai după 24 august poate semna cu noi”, a afirmat Serhan Cadâr, director executiv la CVM Tomis.

În privința sezonului competițional 2015-2016, Federația Română de Volei a anunțat, pe site-ul oficial, faptul că stabilirea programului din Divizia A1 și din Cupa României se va face la data de 23 iunie, de la ora 11.00, la București.