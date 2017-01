Adrian Enache îşi lansează cel de-al cincilea album

Deşi face parte din rîndul artiştilor care s-au consacrat în anii '90, interpretînd piese de muzică uşoară, Adrian Enache îşi doreşte să revină pe piaţa muzicală autohtonă cu un stil mult mai “fresh“, pe gustul publicului tînăr. Artistul a lansat, săptămîna trecută, videoclipul piesei "Într-o zi", melodie care se va regăsi pe albumul pe care îl va lansa în această lună. Pentru acest material discografic, Adrian a colaborat mai ales cu compozitori din noua generaţie: Papa jr., Andrei Kerestely, Robbie G., Liviu Elekeş şi Andrei Tudor.

În plus, interpretul intenţionează să lanseze, în acest an, şi două duete cu două voci de excepţie, Nico şi Andra. Cele două interprete sînt şi vocile pe care artistul le apreciază cel mai mult din noul val şi speră să-şi concretizeze proiectul în acest an.