Adrian Mutu: A fost o mare plăcere să joc pentru Pune

Atacantul Adrian Mutu a declarat, duminică, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, că a fost o mare plăcere să evolueze în această toamnă pentru echipa indiană Pune City.

"A fost o mare plăcere să joc pentru Pune în acest sezon şi vreau să mulţumesc tuturor oamenilor care au lucrat din greu pentru noi şi ca noi să ne simţim speciali. A fost o experienţă deosebită şi mă simt bine-cuvântat că am avut şansa să cunosc o nouă cultură, oameni noi şi locuri frumoase în această mare Indie. Bineînţeles, vreau să le mulţumesc tuturor coechipierilor pentru tot, am trăit patru luni împreună şi vreau să le doresc noroc în continuare. Un mulţumesc special îl adresez şi fanilor pentru încurajări şi să le spun că am văzut steagul României în tribune la ultimul meci, ceea ce m-a făcut să fiu foarte bucuros. Nu a mers totul cum am vrut noi, dar ăsta e fotbalul. Ne vedem curând prieteni", a scris Mutu.

Adrian Mutu a evoluat în ultimele patru luni pentru formaţia indiană Pune City, care a terminat pe locul şapte, penultimul, sezonul regulat al campionatului indian şi a ratat calificarea în semifinale. Mutu, în vârstă de 36 de ani, a marcat patru goluri pentru Pune City în acest sezon.