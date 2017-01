Adrian Mutu, agresor la Constanţa?!

Considerat cel mai valoros fotbalist român al momentului, decarul echipei naţionale, Adrian Mutu, a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe scandaluri, care la un moment dat au ţinut prima pagină a ziarelor din întreaga lume. Viaţa jucătorului legitimat în prezent la echipa italiană AC Fiorentina, a intrat ulterior într-o perioadă mai liniştită, cel puţin din punctul de vedere al vieţii personale, astfel că publicul larg a concluzionat că, în sfîrşit, atacantul s-a cuminţit. Din nefericire, zilele trecute, numele lui Adrian Mutu a reapărut într-un nou scandal, existînd informaţii potrivit cărora fotbalistul ar fi bătut un ospătar care se comportase “necuviincios”. Conform declaraţiei date poliţiştilor de către victimă, agresiunea s-a petrecut joia trecută, cînd selecţionata de fotbal a României se afla la Constanţa, pentru a pregăti meciul de fotbal cu reprezentativa Bulgariei. Aflîndu-se în timpul liber, lotul tricolor a mers la terasa Safari din Constanţa, unde lucrează ca ospătar şi Gigi Grosu, în vîrstă de 30 de ani, de serviciu în acea seară. Mai mulţi turişti au făcut fotografii cu fotbaliştii naţionalei, astfel că Grosu s-a decis să imortalizeze momentul, făcînd o poză cu Adrian Mutu. Fotbalistul l-a refuzat, grosolan potrivit unor martori, astfel că ospătarul a replicat şi el adresîndu-i lui Mutu injurii şi numindu-l “drogat”, referire directă la scandalul în care a fost implicat Mutu în urmă cu cîţiva ani, pe vremea cînd juca la echipa de club Chelsea Londra. Incidentul de pe terasă nu a durat decît cîteva minute şi nu a degenerat în acte de violenţă. Din acest moment, povestea ia o altă turnură întrucît potrivit mai multor persoane, Grosu ar fi fost chemat, chiar dus cu forţa la Hotelul Rex, unde erau cazaţi fotbaliştii naţionalei, pentru a-şi cere scuze în faţa atacantului. În declaraţia dată ulterior la poliţie, victima a menţionat că s-a dus din proprie iniţiativă la hotel, fără a-i cere cineva acest lucru şi fără a fi însoţit de vreo altă persoană. Odată ajuns aici, el ar fi intrat în camera în care se aflau Mutu şi alţi trei componenţi ai echipei naţionale, care consumau băuturi alcoolice şi fumau. Ospătarul a declarat că Mutu l-ar fi bătut timp de mai multe minute, cu o bară de fier înfăşurată într-un prosop, lovituri de pe urma cărora s-a ales cu mai multe vînătăi pe spate.

Poliţiştii nu fac nimic pentru că nu există plîngere

Reale sau nu, toate detaliile acestui incident au ieşit la iveală după ce presa a aflat despre bătaia primită de ospătar şi a informat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Oamenii legii l-au chemat pe Gigi Grosu pentru a oferi detalii despre presupusa agresiune. “În urma sesizărilor primite, poliţiştii Inspectoratului au efectuat verificări pentru a stabili dacă aceste informaţii se confirmă. Presupusei victime i s-a luat o declaraţie, dar cercetările nu au continuat întrucît bărbatul a refuzat să facă vreo plîngere penală”, a declarat purtătorul de cuvînt al IPJ, subinsp. Sarmizia Fetcu. Despre misterioasa declaraţie a victimei s-a spus că ar fi ajuns în posesia cms şef Florin Panfile, şeful Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului. Ieri dimineaţă, Panfile a infirmat însă acest lucru afirmînd că nu are cunoştinţă de nici o declaraţie şi că nu ştie absolut nimic despre vreun incident. În cele din urmă, existenţa confesiunii lui Grosu a fost confirmată de către comandantul IPJ, insp. şef Victor Popescu. “Avem declaraţia ospătarului, care a scris însă că s-ar fi dus de bunăvoie în camera de hotel, fără a fi fost însoţit de vreo persoană, aşa cum s-a vehiculat. Omul a spus că a fost implicat în incident pe terasa unde a lucrat şi că apoi a fost bătut la hotel, dar nu a vrut să facă plîngere penală. Nu există nici un certificat medico-legal care să confirme existenţa vreunei agresiuni astfel că nu ne putem autosesiza şi, din acest motiv, nu putem efectua nici un fel de cercetări în acest caz”, a mai spus Popescu. Aşadar, conform IPJ-ului, nici nu se pune problema vreunei anchete, atît timp cît presupusa victimă nu mai confirmă existenţa agresiunii. Gigi Grosu a fost de negăsit, orice încercare de a afla povestea sa fiind sortită eşecului. Declaraţia sa rămîne însă, ascunsă undeva într-un sertar din birourile Inspectoratului, punînd sub semnul întrebării “cuminţenia” căpitanului naţionalei. Am încercat să aflăm şi opinia aşa-zisului agresor, aflat zilele acestea în Italia, dar el nu a putut fi contactat.