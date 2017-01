Adrian Mutu crede că obiectivul Fiorentinei rămîne salvarea de la retrogradare

Atacantul Adrian Mutu a declarat că obiectivul echipei Fiorentina rămâne salvarea de la retrogradare şi că nu se poate vorbi încă de calificarea într-o cupă europeană, deşi formaţia sa a încheiat turul campionatului Italiei pe locul patru, informează “Datasport”. “Eu şi Toni sîntem cel mai bun cuplu de atacanţi? Cred că am depăşit aşteptările tuturor, îmi face plăcere acest lucru, cred chiar că am depăşit şi aşteptările noastre. Dar, asta ne face să fim responsabili de soarta echipei. Sîntem mulţumiţi de ceea ce am reuşit până acum, dar nu este cazul să vorbim de cupele europene, acest lucru ne-ar putea afecta atingerea obiectivului principal, care rămâne salvarea de la retrogradare. Doar atunci cînd vom acumula numărul minim de puncte pentru a rămîne în Serie A, vom putea vorbi de alte obiective”, a declarat Mutu. Referitor la perioada de mercato, Mutu a spus: “În ceea ce mă priveşte, timp de patru ani puteţi să nu-mi pomeniţi numele în ziare, eu de aici nu plec”. Mutu a menţionat, de asemenea, că se simte puţin obosit odată cu reluarea pregătirilor la echipa Fiorentina. “Se simte puţină oboseală la reluarea pregătirilor. Se vede că am avut o perioadă de repaus complet”, a mai spus jucătorul român. În prezent, Fiorentina ocupă locul 4 în Serie A, cu 33 de puncte, la 15 puncte diferenţă de liderul Internazionale Milano.