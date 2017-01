Adrian Năstase dă înapoi după ce i-a făcut „indieni“ pe românii din diaspora

13:32:05 / 26 Iulie 2016

Bombonel

"Asta" inca are un mare cuvant de spus in infectia numita politica. Datorita lui au plecat romanii in strainatate si nu din cauza ca a mijlocit obtinerea eliminarii vizelor ci pt ca a vandut si ultima ramasita din industria romaneasca pe nimic(vezi petrom pe care individul l-a dat pe mai nimic plus drepturile de exploatare a petrolului nostru pe 20 de ani la austrieci). Oare ce comision gras si-o fi luat? Plus Petromidia, companie pe care a vandut-o pe nimic lui Patriciu...cred ca avem cea mai infecta clasa politica care din pacate se tot perinda pe la putere din 90. Nu am nici o afinitate cu politica dar cred ca PSD-ul este cel mai penal partid posibil care ar trebuii desfiintat iar membrii bagati la puscarie. O sa ajungem in curand o tara desertica din cauza indivizilor care nu au scrupule si nu se gandesc decat la bani cand defriseaza padurile fara mila. Ne meritam soarta...din 90 tot ii votam pe aceeasi "oameni de bine".