Adrian Năstase, operat pe cord în Franța

08:55:43 / 26 Martie 2015

Nastase Adrian

Un mare Hoz al Rominiei care a distruso nu are strazi,scoli,spitale si tot ce vrei ca ei le au distrus si se trateaza in strainatate si noi prostimea ii votam,ca tare prosti am mai ajuns o Natiune totii Parlamentari din ultimi 25 de ani la GHIOTINA,toti Borfasi comunisti se inchina si isi dau cu miru Prosteala pe fata.Bine ca nu il aduc si pa prea sfintitul Daniel si Teodosie in Parlament sa le dea cu Busuiocu Hotilor.