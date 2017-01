Adrian Năstase: „Votați ariciul!“

06:57:29 / 30 Mai 2016

OU SONT LES NEIGES D'ANTAN ?

Cuprins de nostalgia vremurilor in care Nastase numara ouale si campaniile electorale se desfasurau in carciumi ( pardon , baruri ) , fostul puscarias continua sa faca analize si se ocupa de " carici ". Impertinenta acestui " mare fost in toate celea " nu are limite . Nastase s-a transformat subit intr-un Socrate ( scuzati asocierea ) care n-a avut curajul nici sa se sinucida cu pistolul nici sa bea cucuta la inchisoare . Vorbeste de Cornu sfidand un popor care n-a fost in stare sa impuna partidelor si parlamentului elaborarea unei legi care sa prevada confiscarea totala a averii in cazul celor care fiind alesi in functii inalte de demnitari au dovedit ca sunt doar niste banditi la drumul mare . Ne mira si faptul ca d Hasotti , marele fost liberal si vasnic colaborator cu PSD n-a iesit la rampa sa dea o replica pe masura , ca pe vremea cand scria despre alegerile organizate de PSD , respectiv de Nastase : " Alegerile nu au fost nici libere , nici democrate, pentru ca au fost manipulate .....Marile nenorociri ale Romaniei post-decembriste sunt legate de PSD " Si de celelalte partide in aceeasi masura puitem adauga noi .